Em dia ensolarado, banhistas ignoram decreto e vão novamente às praias de Salvador

Se a ida às praias fosse uma prova, a população de Salvador mais uma vez não teria passado com louvor. A prefeitura autorizou a reabertura da maioria delas na última segunda-feira (21), depois de seis meses fechadas, mas uma das regras apresentadas aos banhistas é que todas as praias da capital baiana continuam fechadas nos finais de semana e feriados.

Neste sábado (26) ensolarado, porém, teve muita gente sem máscara na faixa de areia e um pessoal que insistiu em participar de práticas esportivas coletivas nas praias da capital baiana. Duas das praias procuradas pelos soteropolitanos que ignoraram o decretos da administração municipal para conter o avanço da covid-19 foram Itapuã e Praia do Flamengo. Confira alguns vídeos.

Na Operação Devagar, Devagarinho, que substitui a operação Tira o Pé da Areia, a Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou muita gente nesses locais e precisou orientar para que os banhistas se retirassem dos locais. "Aos finais de semana, as praias permanecem interditadas", disse a GCM através de nota enviada à imprensa.

Além da Guarda Municipal, a operação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Transalvador. A ação contou com 56 agentes, que usaram 24 viaturas e quatro bikes; 4 agentes em uma base móvel e dez em uma segunda base móvel; além de quatro agentes, com três motocicletas, e dois agentes, cada um com um quadriciclo.

Apesar do movimento intenso em algumas praias, outras estavam desertas. De acordo com a GCM, no final da manhã deste sábado, o movimento era tímido nas praias da Barra, por exemplo. No final da tarde, porém, muita gente tentou dar 'escapadinhas' ficando na grama ao invés da areia.

Funcionamento das praias

Fechadas: Porto da Barra, Buracão, e Paciência.

Abertas de terça à sexta-feira: São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Amaralina, e Itapuã;

Abertas de segunda à sexta-feira: Todas as praias não citadas anteriormente;

Fim de semana e feriados: Todas as praias de Salvador fechadas;

Regras de reabertura das praias em Salvador

- O distanciamento mínimo de 1,5m entre os frequentadores deve ser observado durante todo o período de permanência nas praias;

- O uso de máscara é obrigatório para acesso e durante toda a permanência nas praias, inclusive durante a realização de atividades físicas, com exceção feita às atividades aquáticas, momento em que o distanciamento mínimo recomendado entre as pessoas deve ser de 2m;

- Além da permanência na faixa de areia e no mar, são permitidas atividades esportivas individuais ou em duplas, desde que os participantes usem máscaras durante todo o período;

- Fica vedada a prática de qualquer modalidade esportiva que envolva mais de quatro participantes, a exemplo de futebol, e de atividades que gerem contato físico;

- Recomenda-se que para a realização de atividades com uso de bolas e equipamentos lançados, os praticantes devem higienizar as mãos antes do início da atividade e limpar adequadamente os objetos utilizados antes do início e durante os intervalos;

- Não são permitidas atividades que gerem aglomerações como piqueniques, luaus, eventos, etc.;

- Fica proibido qualquer forma de comércio ambulante nas praias, inclusive de alimentos e bebidas;

- Fica proibido o uso de cadeiras, ombrelones, guarda-sóis, sombreiros, caixas térmicas, instrumentos musicais e equipamentos sonoros.