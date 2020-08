Em dia mais frio do ano, Salvador tem sensação térmica de 17,5ºC: 'E pode piorar'

Agosto, mês mais frio do ano em Salvador, mal chegou e já ‘lançou a braba’ logo em seu quarto dia, registrando a temperatura de 20,4ºC, mais baixa de 2020. Mas esse nem chega a ser o número mais impressionante. O ‘frio do estopô’ enfrentado por soteropolitanos desacostumados fica claro ao vermos a sensação térmica, que chegou a 17,5ºC, segundo o Inmet, nesta terça-feira (4).

ai ta muito frio oq q ta acontecendo com salvador vei pqp — Santi ???? (@claralhonaclara) August 4, 2020

Na verdade não está acontecendo nada de anormal. Apesar de parecer que, de repente, acordamos em Belarus e ninguém nos avisou, a temperatura está normal e dentro do esperado para esse período do ano entre julho, agosto e a primeira quinzena de setembro.



“Acontece que o soteropolitano sempre esquece que aqui existe um período do ano que realmente é mais frio. Como temos três estações que são bem quentes, quando o inverno chega sempre dá a impressão que é o maior frio da história, sendo que não é bem assim. Em 2017 e 18, por exemplo, tivemos temperaturas ainda mais baixas, na casa dos 18ºC e 19ºC”, teorizou a meteorologista do Inmet Cláudia Valéria Silva.

Frio é bom mas já enjoou...

(vou me arrepender de dizer isso em alguns meses) — Leo Souza (@liunarduss) August 4, 2020

E quem está animado com a rara possibilidade de tirar a coleção outono/inverno do armário, não precisa de agonia. Temos ainda mais um mês pela frente com temperaturas mais baixas, tempo mais que suficiente para sair com o ‘look europeu’ - acompanhado de máscara e com álcool em gel no bolso do capote, claro.

“Estamos só no começo deste período mais frio que, novamente, é dentro do esperado. Ele é causado por sistemas de alta pressão que, a depender de seu posicionamento sobre o país e o oceano, favorece a formação desses ventos na Bahia, deixando o tempo mais frio”, detalha Cláudia Valéria.

Esses ventos estão baixando a temperatura em todo o estado. Em Vitória da Conquista, por exemplo, chegou a fazer 10,4ºC nesta madrugada. Já em Feira de Santana teve frio de 18,5ºC. Entretanto, o recorde de 2020 pertence a Correntina, no Oeste da Bahia, que registrou 9,8ºC no dia 31 de julho.

FAQ



esse frio n tá normal não véi — prima julia (@juliaolvnasc) August 4, 2020

Então, Prima Júlia (que não é, até onde sei, minha parente), na verdade é normal sim, conforme explicamos acima. Até a chuva, em 2020, está abaixo da média. Em julho, por exemplo, eram esperados 208 mm em Salvador e choveu apenas 168mm.

Gente, pelo amor de Deus. Mudaram Salvador para o polo norte? Desgxxça de frio é esse? — Lê (@euleandrosj) August 4, 2020

Caro Lê, acabei de checar aqui no Google e Salvador continua no mesmo lugar, apesar de parecer que tal mudança geográfica realmente ocorreu. Pode ficar tranquilo.

Camila e Gabriela são MALUCAS como é q acorda 6 da manhã com um tempo desse frio pra desgraça pra MALHAR vei???? — potoque ʙʟᴍ (@beatrizcerq) August 4, 2020

Beatriz, A.K.A. Potoque, imagino que suas amigas, assim como qualquer ser humano, acordaram graças a uma incrível técnica chamada abrir os olhos. Brincadeiras à parte, creio que a sua pergunta não foi literal, então respondo dando razão às pobres Camila e Gabriela. Afinal, fazer exercício é uma ótima forma de se aquecer nesse frio da peste.

Problemas



Eu fiquei querendo levantar pra pegar outro cobertor, mas com medo de sentir mais frio ???????????? — Letty Gonzaga ???? (@letty_gonzagaa) August 4, 2020

'Rôi, Letícia né?'. De fato trata-se de uma uma Escolha de Sofia - ou melhor, ‘escolha de sou fria’.

Honestamente, depilar as pernas no inverno em plena pandemia é demonstração máxima de amor próprio, pq viu...



fico retada comigo mesmo botando calça e desperdiçando a dor que senti, mas puts, tá muito frio pra usar short ou vestido kkkkkkkkkkk — Lysa (@lysaerica) August 4, 2020

Miga, não é porque seu nome é Lysa que sua perna também tem que ser. O ser humano evoluiu por milhões de anos para ter pelos que o protege do frio para você chegar e arrancá-los justamente quando precisa deles. Mas tudo bem, sem julgamentos por aqui.

Simmm velho, ainda n to entendendo esse frio — Gg (@nbebonfumo) August 4, 2020

Gg, espero que você, assim como nosso querido leitor, agora esteja.