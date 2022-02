Em diálogos, ex-chefe do MP admite uso de informações sigilosas da PGR para ajudar aliados

Mensagens descobertas pela Operação Faroeste mostram que a ex-chefe do Ministério Público do Estado (MP) Ediene Lousado tinha acesso a inquéritos sigilosos da Procuradoria-Geral da República (PGR) e usava as informações para blindar ou alertar alvos ligados ao esquema de corrupção no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ). No laudo da perícia feita pela Polícia Federal em smartphones apreendidos na sexta e sétima fases da Faroeste, deflagradas em 14 de dezembro de 2020, constam imagens de diálogos mantidos pelo WhatsApp em que Ediene revela o compartilhamento de dados sobre investigações secretas, vazados para ela por um informante que atua na sede da PGR, em Brasília.

Mão amiga

Noticiado na edição de ontem (23/02), o laudo destaca mensagens trocadas em setembro de 2017 com a promotora de Justiça Sara Mandra Moraes Rusciolelli, nas quais Ediene oferece ajuda para descobrir detalhes sobre ações contra a irmã da colega, a desembargadora afastada Sandra Inês, e o filho dela, o advogado Vasco Rusciolelli, ambos alvos da Faroeste.

Braço oculto

Segundo o relatório da PF, os diálogos reforçam as suspeitas de que a então procuradora-geral de Justiça se valia da influência como chefe do MP para avisar "pessoas do seu círculo de amizades sobre procedimentos que estariam sob a competência daquele órgão (PGR)". Em outras conversas extraídas dos aparelhos apreendidos, Ediene fala abertamente sobre favorecimento a caciques da base aliada ao Palácio de Ondina e autoridades do alto escalão do governo do estado, em ações de interesse do grupo político liderado pelo PT. O que configura crime de advocacia administrativa.

Troca de favores

Pelo teor das mensagens, as demandas, que incluíam ofensivas contra integrantes da oposição e auxílio para proteger líderes do bloco governista, eram atendidas por Ediene como forma de garantir a permanência no cargo. De fato, ela foi mantida pelo governador Rui Costa à frente do MP por mais dois anos. Ediene diz ainda ser vítima de chantagem, expõe relações próximas entre nomes do Palácio de Ondina e suspeitos de desviar verbas na compra dos respiradores, e descreve manobras empregadas pessoalmente para minar operações do MP dirigidas a políticos da base e tocadas por promotores da ala adversária.

Prova dos nove

A ausência de todos os três representantes da gestão estadual convidados pela Câmara de Vereadores para a audiência pública sobre a paralisia no VLT do Subúrbio, realizada ontem, reflete o nível de incômodo que o projeto tem causado ao governador Rui Costa. Embora desminta que o negócio com consórcio chinês responsável pela obra caminhe para o rompimento, o petista quer evitar a todo custo a exposição de abacaxis em torno do contrato.

Tiro de largada

A partir da próxima terça-feira, começa a maratona de 31 dias para mudar de sigla dentro da janela de trocas partidárias aberta pelo TSE. A movimentação vai dar maior clareza ao horizonte da sucessão no estado, ainda bastante nublado.