Em duelo atrasado, Bahia recebe o Ceará em 'decisão' no Brasileirão

Em ritmo de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem mais um duelo importante pela frente na Série A. Nesta quarta-feira (24), o Esquadrão recebe o Ceará, às 19h, na Fonte Nova. O jogo é atrasado da 23ª rodada da competição, mas vale muito para o tricolor.

Bahia e Ceará estão colados na tabela de classificação. Enquanto o time baiano é o 15º colocado, com 31 pontos, o alvinegro aparece na 14ª posição, com apenas um ponto a mais. Por isso, se vencer hoje, o tricolor não só ultrapassa o adversário como vai conseguir abrir cinco pontos para a zona de rebaixamento.

Aliás, é importante destacar o cenário em que as duas equipes vivem no Brasileirão. Se a partida tivesse acontecido no dia dois de outubro, data original, os tricolores, com certeza, teriam ficado preocupados.

Ainda sob o comando de Diego Dabove, o Bahia estava há três jogos sem vencer e completou a quarta partida de jejum ao cair para o Corinthians, fora de casa. O confronto em São Paulo foi o ponto final do trabalho do argentino, substituído por Guto Ferreira.

Agora, o sentimento entre os tricolores é completamente diferente. Sob o comando de Gordiola, o Esquadrão recuperou a competitividade e ostenta quatro jogos sem saber o que é derrota. Além disso, o clube voltou a contar com a presença da torcida na Fonte Nova. Diante do Ceará, a capacidade do estádio foi ampliada de 30% para 50%. O clube poderá ter 22.500 torcedores nas arquibancadas.

“A torcida é importantíssima para a gente. Vimos nos jogos contra Palmeiras e Chapecoense toda a animação do torcedor, nos apoiando, nos levantando na situação que a gente estava. Poderia ser o contrário, mas o torcedor veio, nos deu força. Isso ajuda dentro de campo”, disse o zagueiro Luiz Otávio.

Enquanto isso, o Ceará chega a Salvador bastante pressionado. O Vovô conquistou apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Já são seis partidas sem vencer e uma derrota hoje coloca o alvinegro de vez na luta contra o rebaixamento.

Vale destacar que o confronto vai marcar o reencontro entre Guto Ferreira e o Ceará. Guto foi o técnico da equipe alvinegra entre março de 2020 e agosto deste ano, quando foi demitido durante o Campeonato Brasileiro.

Base mantida

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira vai continuar sem o meia Lucas Mugni. Depois de cumprir suspensão na rodada passada, o argentino reclamou de dor na coxa e nem participou do treino de ontem, na Fonte Nova.

Assim, Guto deve manter a base da equipe que venceu a Chapecoense por 3x0, com o ataque formado pela dupla Gilberto e Rodallega. A escalação final só vai ser divulgada minutos antes do início da partida.



Confira as prováveis escalações:

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel, Raí Nascimento e Juninho Capixaba; Rodallega e Gilberto.



Ceará: João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Marlon; Erick, Vina e Lima; Cléber.