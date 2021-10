Em duelo dos desesperados, Vitória encara o Confiança no Barradão

Começou a contagem regressiva para o fim da Série B. Restam 10 jogos para o término do campeonato e o Vitória precisa acumular resultados positivos urgentemente se não quiser cair para a Terceira Divisão. E, na cruzada para evitar o rebaixamento, terá uma missão importantíssima neste sábado (9), quando recebe o Confiança, às 19h, no Barradão.

Assim como o Leão, o rival também está em situação complicada na Segundona. Enquanto o rubro-negro é o 18º colocado, com 26 pontos, o time sergipano é o 19º, com 22. Vencer é fundamental não só para se manter na briga contra a queda, mas para se afastar de um rival direto.

Atualmente, o Brusque, o primeiro time fora do Z4, tem 32 pontos. Já o Londrina, que ocupa a 17ª posição, tem 30. Os dois ainda jogam na rodada, também no sábado, e é preciso ligar o secador para que eles não abram mais distância.

Em meio à situação delicada, o técnico Wagner Lopes disse que conversou com o grupo de jogadores e ressaltou a responsabilidade que o momento exige.

“A gente tentou cercar todos os detalhes e, dentro da nossa competência, acho que a gente fez isso. Chamar os jogadores para a responsabilidade. São praticamente dez finais. O jogo mais importante da nossa vida é o próximo jogo, e a gente sempre tem falado isso. Todos os ajustes que foram feitos são importantes. E o mais importante: o mental forte, para fazer um bom jogo em casa e buscar a vitória”, afirmou o comandante.

O Leão, aliás, vive uma sequência incômoda na Série B. Não ganha de ninguém há seis rodadas, nem marca gols há cinco. Na partida passada, contra o Goiás, o time teve uma atuação ruim na Serrinha e saiu com a derrota por 3x0. Desde então, a equipe teve uma semana livre para trabalhar e Wagner Lopes elogiou o período de treinos.

“A gente trabalhou muito em saber truncar o jogo, em ser competitivo, em brigar em todos os momentos do jogo. Cada centímetro de grama tem que ser nosso aqui dentro de casa. Tem que ter disposição, raça, força, determinação para lutar, e a Série B pede isso. Reforçamos tudo o que a gente não conseguiu fazer contra o Goiás, com treinamentos, orientação, mostrando imagens. Na parte ofensiva, ganhar o duelo, ganhar o um para um, ter circulação de bola, acertar o gol nas finalizações. Foi uma semana muito intensa, bem trabalhada e a gente tem que entrar com muita força, muita determinação, para esse jogo contra o Confiança”, avisou o técnico, confiante.

O rival, por sua vez, também não vive uma sequência muito boa como visitante. Há dois meses, não vence fora de casa - a última vez foi no dia 7 de agosto, quando bateu o Náutico nos Aflitos, por 4x0. De lá para cá, o Confiança fez cinco partidas longe de seus domínios, com duas derrotas e três empates. O plano é aumentar esse jejum dos sergipanos.

“Estudamos muito o Confiança. É um time que tem uma bola parada muito forte. Nós procuramos cercar todos os detalhes para que nosso time tenha uma atuação convincente, para dar uma resposta positiva”, comentou Wagner.

Escalações

Para a partida deste sábado (9), o Vitória terá alguns desfalques. O volante Pablo Siles ainda não está 100% recuperado de lesão e será baixa, assim como Fernando Neto, também vetado pelo departamento médico.

Por outro lado, Samuel volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática. A tendência, porém, é que ele comece no banco.

Um provável Vitória tem: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Marcinho, Manoel e Fabinho.

Já o Confiança não poderá contar com o volante Rafael Vila, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. No entanto, o atacante Tiago Reis pode retornar, após ter ficado de fora do jogo contra o Vasco por motivos contratuais.

Uma possível escalação tem: Rafael Santos, Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison, Jhemerson, Ítalo e Neto Berola (Álvaro); Lohan (Tiago Reis) e Willians Santana.