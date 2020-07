Em enquete, maioria prefere Enem em maio de 2021; data ainda será definida

A enquete feita para definir as novas datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foi concluída e 50% dos participantes responderam que preferem a prova entre 2 a 9 de maio de 2021. A data, contudo, não está fechada. A realização do exame deve ser articulada com várias entidades.

O resultado da enquete foi apresentado pelo secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Antonio Paulo Vogel, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes nesta quarta-feira (1º).

"Com base na sinalização que eles querem fazer a prova em 2021, vamos conversar com representantes do ensino médio e ensino superior para ver quando será", disse Lopes.

Ele considerou que uma aplicação em maio vai dificultar a entrada (no ensino superior) no primeiro semestre do ano que vem, o que também será levado em conta. Entidades como Conselho dos Secretários Estaduais de Educação (Consed), Associação de Reitores (Andifes), entre outras, serão consultadas.

Com isso, a data final pode não ser em maio, a depender das considerações da entidade. "A expectativa é que em duas a três semanas a gente defina a data do Enem após o processo de construção coletiva", diz.

Enquete

Entre os 5,8 milhões de candidatos confirmados para o Enem, 1.113.350 participaram da enquete, 19,3% dos inscritos confirmados. Eram três opções de datas. A votação foi encerrada ontem às 23h59.

Opções Enem impresso Enem digital 1 6 e 13 de dezembro de 2020 10 e 17 de janeiro de 2021 2 10 e 17 de janeiro de 2021 24 e 31 de janeiro de 2021 3 2 e 9 de maio de 2021 16 e 23 de maio de 2021

Também ontem a Câmara aprovou o texto-base de uma medida provisória que estabelece "normas excepcionais" para os sistemas de ensino devido à pandemia.

Entre elas, está a determinação de que a data Enem seja definida em articulação com os sistemas estaduais de ensino. Essa alteração não estava prevista no texto enviado pelo Executivo.