Em entrevista, Carolina Dieckmann diz que já beijou mulher

A atriz Carolina Dieckmann fez revelações sobre sua vida pessoal durante o quadro "Eu Nunca", no programa do apresentador Matheus Mazzafera para o Youtube. Entre outras coisas, a loira revelou que já ficou com uma mulher. "Foi uma vez só e eu estava bem louca", explicou a atriz, rindo com Mazzafera.

Carolina também contou que embora já tenha feito alguns procedimentos estéticos e se preocupe com a beleza, jamais aplicou botox. "Fiz laser, já laser essas coisas que escamam a pele. Mas botox não", garante. Para a atriz, hoje em dia ela está mais bonita do que quando era mais nova.

Ela também relembrou uma situação que a amedrontou quando tinha 9 anos. "Eu era uma capeta. Fiz um plano com uma amiga minha de fugir da escola. Fui parar no metrô. A gente estava lá e comecei a chorar porque comecei a lembrar o que ia acontecer com isso. Eu falei: 'Meu Deus, meu pai vai me matar'. Aí um cara sentou do nosso lado e falou: 'Vou levar vocês pro meu escritório vou ligar para o seu pai, calma que ele não vai bater em você'. Eu falei: 'está bom'. Fomos eu e Paola [sua amiga] pro escritório desse cara. Olha como Deus é bom: esse cara era psicólogo, levou a gente pro consultório, ligou pro meu pai, conversou com ele. Um anjo. A gente não sabia sair do metrô. Fomos para o consultório dele, poderia terminar pessimamente", contou.

Veja o programa todo: