Em fase de treinos, Ramires vibra com primeira chance na Sub-20

Convocado para disputar o Campeonato Sul-Americano sub-20, em janeiro, o meia Ramires, do Bahia, não esconde a felicidade em defender a seleção brasileira. Em entrevista ao site da CBF, o garoto de 18 anos disse estar realizando um sonho.

"É uma sensação inexplicável ser convocado para a seleção brasileira, é o sonho de todo menino. Graças a Deus pude integrar o grupo aqui para o Sul-Americano. Eu fiquei surpreso com a convocação, porque não sabia, já que não vim nos amistosos. Mas trabalhei forte lá no Bahia, vim trabalhando forte sempre almejando a seleção e graças a Deus pude ter essa chance", comentou Ramires.

"A galera é muito gente boa, me acolheu bastante no primeiro treino com bola, adaptando ao campo. O convívio é muito bom com eles", continuou o meia, revelando o entrosamento com o grupo.

Atualmente, a seleção brasileira está em período de preparação para o torneio. A estreia na competição será no dia 19 de janeiro, contra a Colômbia, na cidade de Rancágua, no Chile.

"Estou sempre aprendendo com Amadeu, porque ele sabe muito no mundo do futebol. Ele conversou comigo antes da convocação e perto da convocação ele falou de novo. É sempre aprendendo com ele e sempre ouvindo ele", finalizou Ramires, elogiando o técnico Carlos Amadeu.