Em fase final de recuperação, Rodallega pode reforçar o Bahia contra a Ponte Preta

A derrota para o Vasco ficou no passado e o Bahia agora mira um novo desafio na Série B. Na próxima sexta-feira (20), o Esquadrão recebe a Ponte Preta, às 21h30, na Fonte Nova, pela 8ª rodada. Para o duelo, o Esquadrão pode ganhar um reforço importante.

Em fase final de recuperação, o atacante Hugo Rodallega pode ganhar alguns minutos diante do time paulista, pelo menos é o que espera o técnico Guto Ferreira. De acordo com o treinador, o camisa 9 vai voltar a treinar com a equipe durante a semana e pode ser liberado pelo departamento físico.

"Temos cinco dias para trabalhar em cima dele. Ele ainda não fez nenhum treino com o grupo, deve fazer essa semana. E aí vamos conversar para ver, primeiro, se ele vai ser liberado nessa partida. Depois, se liberado, quanto pode jogar. Se tiver ele, é uma situação. Se não tiver, é outra situação", avaliou Guto.

Rodallega não atua desde a estreia do Bahia na Série B. Ele sofreu estiramento muscular na coxa e desde então está em tratamento. Outro que pode voltar a ficar à disposição é o meia Lucas Mugni.

O argentino também se recupera de um estiramento muscular e nos últimos dias iniciou a transição para o campo. A última vez que Mugni entrou em ação pelo Bahia foi no triunfo sobre o Sergipe, na última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Mugni também está em uma transição, também não trabalhou com o grupo. Poderia ser uma alternativa [para o lugar de Daniel] se tivesse trabalhado com o grupo. Acho que tudo vai depender da semana", explicou o treinador.

O elenco do Bahia ganhou folga nesta segunda-feira (16) e tem reapresentação marcada para a terça-feira (17), no CT Evaristo de Macedo.