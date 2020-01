Em Feira, homem morre após ingerir bebida em troca de R$ 20

O catador de material reciclável Wellington Cardoso da Silva, de 39 anos, de Feira de Santana, morreu após ingerir toda a bebida alcólica que estava em uma garrafa em troca de R$ 20. De acordo com conhecidos de Wellington, conhecidos dele teriam feito uma aposta para desafiá-lo a beber toda aquela quantidade. Segundo a irmã da vítima, Janaína Cardoso da Silva, as pessoas que o desafiaram se aproveitaram da fraqueza dele com relação ao álcool. As informações são do site Acorda Cidade. “Foi uma brincadeira de mau gosto. Se aproveitaram da fraqueza dele para fazer essa maldade. Ele costumava beber com os amigos e bebia todos os dias. Até agora eu não sei direito como aconteceu. Recebi a notícia de que ele chegou à policlínica morto. Vamos dar uma queixa às autoridades e aguardar para ver o que acontece”, disse ao site. Segundo o delegado Alisson Cardoso, a hipótese de homicídio não é descartada.