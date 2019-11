Em fim de contrato, Artur despista sobre futuro: 'Foco está aqui'

Um dos destaques do Bahia na temporada 2019, o atacante Artur dificilmente vai permanecer no Fazendão no próximo ano. Emprestado pelo Palmeiras, o jogador está nos planos do técnico Mano Menezes no alviverde. Em declarações, o próprio presidente tricolor, Guilherme Bellintani, já deu como certo o retorno dele ao time paulista.

Questionado sobre a possibilidade de continuar no Bahia em 2020, Artur afirmou que ainda não está pensando no futuro e que o foco total está nos últimos cinco jogos do Esquadrão no Campeonato Brasileiro.

"Eu fui para a Espanha agora, estava com meus dirigentes (empresários) e com a minha família. Estamos deixando isso para quando acabar a temporada, para pensar com calma. Ainda temos cinco jogos, pode acontecer muita coisa. Então, foco total. Meus pais sempre me alertam que só quando acabar a gente pode pensar no que vai acontecer no próximo ano. Meu foco total está aqui. Quero alcançar o maior número possível de pontos para atingir nosso objetivo", disse o atacante.

Depois de desfalcar o Bahia contra o Palmeiras, o atacante volta a ficar à disposição do técnico Roger Machado para o confronto com o Goiás, domingo (24), às 16h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Com 44 pontos, o Bahia está na nona colocação do Campeonato Brasileiro. O tricolor não vence há sete jogos e tenta quebrar o jejum na Série A.