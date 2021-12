Em fim de contrato com Bahia, Rodriguinho entra na mira do Santos

Em fim de contrato com o Bahia, o meia Rodriguinho pode defender outro clube da Série A em 2022. De acordo com site Globo Esporte, o Santos demonstrou interesse na contratação do jogador.

A chegada de Rodriguinho à Vila Belmiro seria um pedido do técnico Fábio Carille. Os dois trabalharam juntos no Corinthians e o treinador desejaria reeditar a parceria.

Rodriguinho chegou ao Bahia em 2020 como grande contratação do clube. Ele conseguiu bom rendimento no início da trajetória com a camisa tricolor, mas amargou o vice da Copa do Nordeste na final com o Ceará. No Brasileirão, o meia perdeu espaço e só reapareceu na reta final, sendo decisivo para manter o Bahia na Série A.

Já na temporada 2021, Rodriguinho viveu grande momento no primeiro semestre, sendo peça chave na conquista do tetra da Copa do Nordeste. O desempenho do camisa 10 voltou a cair no Brasileirão. Apesar das críticas, ele encerrou a temporada como titular, mas não conseguiu evitar o rebaixamento tricolor.