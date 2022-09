Em fim de contrato com o Bahia, volante Patrick entra na mira do Internacional

Em reta final de contrato com o Bahia, o volante Patrick ainda não sabe se permanecerá no tricolor em 2022. O vínculo atual do jogador com o clube se encerra em dezembro e as partes ainda não chegaram a um acordo para a renovação.

Com a indefinição da continuidade no Esquadrão, Patrick tem despertado o interesse de outros clubes. De acordo com apuração do CORREIO, o Internacional sondou a situação do volante. O clube gaúcho não chegou a fazer proposta, mas demonstrou intenção de contratar o atleta.

A indicação de Patrick teria sido feita pelo técnico Mano Menezes, que atualmente comanda o Internacional e dirigiu o Bahia na temporada 2021. Além do Colorado, o Boavista de Portugal é outro interessado. No meio do ano, o time português fez uma oferta de empréstimo, mas o tricolor recusou.

Aos 22 anos, Patrick foi formado nas categorias de base do Palmeiras e chegou ao Bahia para integrar o time sub-20. Em 2021, após a saída de Mano Menezes, o volante foi promovido ao grupo principal por Dado Cavalcanti. Desde então, ele é titular do Esquadrão.

Ao todo, Patrick acumula 102 partidas com a camisa do Bahia. Ele tem quatro gols e quatro assistências. Na atual temporada, o volante participou de 42 jogos, com um gol e uma assistência.