Em Fortaleza, Bahia inicia preparação para pegar o Corinthians

Com pouco tempo de preparação, o Bahia iniciou nesta sexta-feira (18) os preparativos para o duelo contra o Corinthians, marcado para este domingo (20), às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo.

Ainda em Fortaleza, local da vitória sobre o Ceará, por 1x0, pela quarta rodada do Brasileirão, os jogadoresque atuaram menos de 45 minutos no Castelão fizeram um trabalho físico na academia do hotel.

Também na academia, os goleiros Matheus Claus e Douglas realizaram uma atiidade específica sob o comando do preparador Rogério Lima.

Já os titulares ganharam descanso e permaneceram nos quartos. No fim da manhã, a delegação embarcou de volta para Salvador. Neste sábado (19), o Bahia realiza mais um treino e fecha a preparação para pegar o Corinthians.

O tricolor tem sete pontos no Brasileirão e ocupa a sétima colocação. Já o tem quatro pontos e é o 10º colocado da Série A.