Em jantar com empresários, Temer ri de imitação que ironiza Bolsonaro; assista

Um vídeo no qual o ex-presidente Michel Temer (MDB) aparece ao lado de políticos e empresários em um jantar viralizou nas redes sociais após um dos presentes, o humorista André Marinho, fazer uma imitação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Temer foi flagrado gargalhando ao lado dos demais durante a interpretação do humorista que é filho do político Paulo Marinho.

O jantar ocorreu após Temer ser convocado para ir a Brasília, na última quinta-feira, 9, auxiliar a escrever uma nota de pacificação na esteira da crise provocada pelo discurso golpista que Bolsonaro fez nos atos do 7 de Setembro. “Essa cartinha que eu recebi, é tua?”, questiona o humorista a Temer. “Achei ela meio infantil, meio marica, estou achando que foi o Michelzinho que mandou para mim”, brincou, fazendo referência ao filho do ex-presidente emedebista.

E segue: “Cadê a parte que eu combinei contigo de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de roubar as perucas do Fux (presidente do Supremo)? Cadê a parte que eu combinei de botar o pau de arara na Praça dos Três Poderes e dar de chicote no lombo de Alexandre de Moraes? Assim não vai dar!”, ironiza André Marinho que também apresenta o programa Pânico na rádio Jovem Pan.

Além dos nomes supracitados, também estiveram presentes no jantar o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; o presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad; o empresário Naji Nahas, o jornalista da GloboNews, Roberto D’Ávila, e o cirurgião Raul Cutait.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais durante a madrugada desta terça-feira, 14, pelo jornalista Ricardo Noblat.

