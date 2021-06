Em jogo equilibrado, Vitória fica no 0x0 com o Operário-PR em casa

O plano era aproveitar a classificação histórica na Copa do Brasil, sobre o Internacional, e embalar uma sequência de bons resultados. Mas diante do Operário-PR no Barradão, o Vitória acabou ficando no empate sem gols na noite deste domingo (13), em jogo válido pela 3ª rodada da Série B.

As duas equipes fizeram uma partida equilibrada e até criaram chances, principalmente no segundo tempo. Mas pecaram na hora de acertar o alvo.

Com o resultado, o Vitória segue sem vencer na segunda divisão. Até aqui, a equipe soma dois empates e uma derrota. Permanece na 14ª colocação, agora com dois pontos.

Na próxima rodada, o Leão visitará o Remo em Belém, no Pará. O jogo será na quarta-feira (16), às 16h. no estádio Baenão.

Primeiro tempo

O Vitória entrou em campo com algumas mudanças em relação ao jogo contra o Internacional, pela Copa do Brasil. Diferente do que fez em sua partida de estreia, com a formação com três zagueiros, o técnico Ramon Menezes optou por uma linha de quatro para enfrentar o Operário-PR. Eduardo ganhou vaga de titular no meio, assim como Guilherme Santos, no ataque.

A partida começou até animada, com pressão do Leão. Aos quatro minutos, Samuel recebeu na área e, mesmo caindo, tentou finalizar, mas o goleiro Thiago Braga defendeu. No minuto seguinte, Roberto ficou com a sobra de um lançamento e chegou mandando uma bomba de fora da área, passando perto da trave.

Com o passar do tempo, a equipe paranaense começou a dificultar a saída de bola do Leão e começou a dar trabalho. Aos 16 minutos, assustou em uma jogada que teve toque de lambança de Lucas Arcanjo. O goleiro rubro-negro recebeu recuo e tentou sair com um chute. Só que a bola foi na cabeça de Pedro Ken, que estava dentro da área, e, por pouco, não entrou no gol.

O Fantasma teve outro bom momento aos 30 minutos. Depois de um cruzamento na área do Vitória, Tomas Bastos ficou com a redonda e deu um chutão. Mas Gabriel Bispo colocou a cabeça na trajetória e evitou o gol.

O Leão voltou a surgir com perigo aos 40 minutos. Eduardo, em linda jogada na frente da área, deu uma cortada em Tomas Bastos, deixando ele no chão, e finalizou. Mas houve desvio e a bola acabou indo por cima do gol. Cinco minutos depois, Gabriel Bispo chutou de longe, passando perto da trave.

Segundo tempo

O Vitória voltou do intervalo em uma intensidade maior. Com mais posse de bola, controlava melhor o jogo, mas mostrava um pouco de dificuldade para criar. O primeiro bom lance na etapa foi aos 16 minutos, quando Raul Prata deu passe para a área. Cedric recebeu e tentou a finalização, mas, desequilibrado, bateu fraco e o goleiro Thiago Braga defendeu.

Aos 19, o Leão assustou de novo. Pablo, na área, matou a bola no peito e levantou para Guilherme Santos, que estava chegando. Samuel se antecipou e finalizou muito perto do gol, mas para fora. Aos 24, David entrou na área pela esquerda, mas chutou para fora.

Quatro minutos depois, foi a vez do Fantasma ir para cima. Lucas Mendes apareceu pela direita e cruzou para a entrada de Thomaz na área. Ele furou o primeiro chute, girou e finalizou. A bola desviou na defesa e saiu por cima do travessão.

No fim, o Vitória ganhou uma falta boa, cometida por Fábio Alemão em Pedrinho. Soares cobrou, mas Thiago Braga tirou.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x0 Operário-PR - 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Gabriel Bispo, Pablo (Pedrinho) e Eduardo (Cedric); Guilherme Santos (Soares), Samuel (Dinei) e Ygor Catatau (David). Técnico: Ramon Menezes.

Operário-PR: Thiago Braga; Fábio Alemão, Reniê, Rodolfo Filemon e Silva; Rafael Chorão (Thomaz), Pedro Ken (Léo Rigo), Marcelo (Leandro Vilela) e Tomas Bastos; Rodrigo Pimpão (Lucas Mendes) e Ricardo Bueno. Técnico: Matheus Costa.



Estádio: Barradão

Cartão amarelo: Marcelo Alves e Roberto, do Vitória; Leandro Vilela e Fábio Alemão, do Operário-PR;

Arbitragem: Djonaltan Costa de Araujo, auxiliado por Helcio Araujo Neves e Bárbara Roberta da Costa Loiola (trio do Pará).