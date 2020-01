Em jogo tranquilo, Bahia vence o Imperatriz-MA em Pituaçu

Tranquilidade. Talvez seja essa a melhor palavra para definir o que foi o triunfo do Bahia por 2x0 sobre o Imperatriz, na noite desta terça-feira (28), no estádio de Pituaçu, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Na estreia do elenco principal como mandante em 2020, Gilberto e Élber foram os responsáveis por marcar os gols que deram a vitória ao tricolor, que quebrou um jejum de oito jogos sem vencer em casa. O resultado deixou o Esquadrão com quatro pontos, na liderança do Grupo A do Nordestão.

O próximo compromisso do Esquadrão na competição será o clássico contra o Vitória, no dia 8 de fevereiro, às 18h, na Fonte Nova.

O jogo

Diante de um adversário que não levou perigo ao Bahia no primeiro tempo, o tricolor do técnico Roger Machado apenas controlou a partida e até ficou devendo uma pressão maior nos 45 minutos iniciais. Depois de um começo em que teve dificuldade para furar o bloqueio do Imperatriz, o Esquadrão conseguiu conectar bom passes e criar chances.

Aos oito minutos, João Pedro recebeu passe de Élber e caiu dentro da área. Os tricolores ficaram pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Não teve problema. Um minuto depois, Flávio acertou belo passe para Juninho Capixaba. O lateral invadiu a área e cruzou rasteiro para Gilberto. O camisa 9 só escorou para o gol e abriu o placar para o Esquadrão. Foi o primeiro gol de Gilberto na temporada e também o primeiro tento do elenco principal.

Com mais posse de bola, o Bahia seguiu pressionando, mas esbarrava na falta de pontaria para ampliar o placar. Aos 11 minutos, Gilberto aproveitou o contra-ataque e ia saindo de cara com o goleiro, mas foi derrubado por Henrique Mattos na entrada da área. O zagueiro do Imperatriz levou o vermelho direto e deixou o campo mais cedo. Na cobrança da falta, o lateral Juninho Capixaba bateu bem e acertou o travessão.

Com um jogador a menos, o Imperatriz se viu em dificuldade ainda maior e o jogo virou um treino de ataque contra defesa.

João Pedro recebeu bom passe dentro da área, só que tentou o drible e perdeu outra boa chance. Aos 29 minutos, foi a vez Daniel não aproveitar o cruzamento de João Pedro e, na marca do pênalti, mandar para fora.

Quando o Bahia acertou o gol, o goleiro adversário Rafael Pascoal operou um milagre e mandou para escanteio a cabeçada à queima roupa do baixinho Élber.

Para não dizer que o Imperatriz não chegou ao ataque, o único lance de perigo do Cavalo de Aço no primeiro tempo foi o cruzamento de Lucas Campos que pegou efeito e quase enganou o goleiro Anderson.

Segundo tempo

Para tentar melhorar a eficiência do ataque, o Bahia voltou para o segundo tempo com Rossi na vaga de Daniel. A pressão continuou e não demorou muito para sair o segundo gol. Aos oito minutos, Élber fez linda jogada pela esquerda, passou por dois marcadores e chutou forte para ampliar o placar.

Depois do segundo gol, o duelo ficou morno. Roger então promoveu as entradas de Ronaldo e Fernandão nas vagas de Gregore e Gilberto, respectivamente.

O Bahia chegou a marcar o terceiro em chute forte de João Pedro que o goleiro Rafael Pascoal aceitou um frango. Porém, o auxiliar flagrou o impedimento e o lance acabou sendo anulado.

Sem ser ameaçado e com pouca inspiração, restou ao Bahia apenas esperar o apito final para comemorar a primeira vitória na temporada.

Ficha técnica: Bahia 2x0 Imperatriz-MA

Bahia | Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Capixaba; Gregore (Ronaldo), Flávio e Daniel (Rossi), Élber, Clayson e Gilberto (Fernandão). Técnico: Roger Machado

Imperatriz | Rafael Pascoal, Hudson, Henrique Matos, Renan Dutra e Lorran (Madson); Adriano Bispo, Du Santos, Kariri (Thiago Tomais) e Luan (Nonato); Lucas Campos e Joelson. Técnico: Paulinho Kobayashi

Estádio | Pituaçu Gols | Gilberto, aos 9 minutos do 1º tempo; Élber, aos 8 minutos do 2º tempo

Cartão vermelho | Henrique Mattos (Imperatriz)

Público | 10.411 pagantes Renda | R$ 95.650,00

Árbitro | Fábio Sá, auxiliado por Rodrigo Guimarães e Wendel Melo (Trio de Sergipe)