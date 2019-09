Em jogo-treino, reservas do Bahia vencem o Olímpia no Fazendão

Depois de ganhar a segunda-feira de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos suando a camisa no Fazendão. Na manhã desta terça-feira (10), os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na vitória sobre o Vasco, em São Januário, disputaram um jogo-treino contra o Olímpia. A atividade terminou com o triunfo tricolor por 3x0. Os gols foram marcados por Arthur Caíke, Fernandão e João Pedro.

Roger Machado montou o time inicial com: Anderson, Ezequiel, Marllon, Wanderson e Giovanni; Xandão, João Pedro e Guerra (Shaylon); Marco Antônio, Arthur Caíke e Fernandão. Já o Olímpia contou com jogadores conhecidos do Bahia, como o volante Júnior Ramos e o atacante Kaynan, ambos formados nas divisões de base do Esquadrão.

Veja os gols da partida:

Enquanto isso, os jogadores titulares fizeram um treino regenerativo na academia. O atacante Rogério, recuperado de cirurgia no ombro, está em fase de condicionamento físico e também ficou na academia. Outra novidade foi a presença do zagueiro Ernando. Ele passou por cirurgia na coluna por conta de uma hérnia de disco e hoje ficou em tratamento na sala de musculação.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (11). No trabalho, o técnico Roger Machado vai poder contar com o atacante Artur. Ele volta ao clube após disputar dois amistosos com a seleção brasileira olímpica.

Com 30 pontos, o Bahia está na sétima colocação do Brasileirão. Neste domingo (15), o tricolor recebe o Fortaleza, às 16h, na Fonte Nova, pela última rodada do primeiro turno da Série A.