Em live, Paulo Carneiro fala em retomar projeto da Arena Barradão

O Vitória vai retomar o projeto de transformar o Barradão em uma arena. Em live realizada na noite desta quarta-feira (13), em homenagem aos 121 anos do rubro-negro, o presidente Paulo Carneiro falou da vontade em fazer modificações no estádio, mas as obras não têm prazo para sair do papel.

De acordo com Paulo Carneiro, a ideia é aproveitar a estrutura já existente das arquibancadas do Barradão e criar um lounge com 15 ou 16 camarotes e gramado sintético para que possa ser uma "casa de espetáculo e entretenimento".

“É um projeto que tem de ser feito na íntegra", resumiu Paulo Carneiro durante a live.

O projeto da Arena Barradão é assinado pelo arquiteto Ivan Smarcevscki, filho de Lev Smarcevscki, responsável pelo projeto do atual estádio, e foi apresentado em 2016. A ideia era de que a reforma fosse concluída no ano passado, mas ela ainda não foi inciada.

Além dos pontos citados por Paulo Carneiro, o projeto inicial prevê ainda a construção de praça de alimentação, loja e museu de forma integrada e estacionamento com 2.500 vagas. Orçamento inicial apresentado em 2016 girava em torno de R$ 270 milhões.