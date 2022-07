Em luta pelo acesso, Bahia alcança melhor campanha no 1º turno da Série B

A primeira metade da Série B chegou ao fim. Apesar do sentimento de frustração após o empate por 1x1 com o CRB em casa, o Bahia tem motivos para estar animado com a campanha alcançada no primeiro turno. O time fechou a metade do torneio na terceira colocação e com seis pontos de vantagem para o Tombense, primeiro time fora da zona de classificação.

Em 19 jogos, o Esquadrão conquistou 10 vitórias, quatro empates e sofreu cinco derrotas, um aproveitamento de 59,6%. Os 34 pontos garantiram ao Bahia a sua melhor campanha em um primeiro turno de Série B na era por pontos corridos, iniciada em 2006.

O tricolor é o único time que se manteve no G4 durante todas as 19 rodadas. A marca não garante o futuro, mas é positiva, principalmente quando o histórico do torneio é analisado.

O feito alcançado pelo Bahia agora foi repetido por outras cinco equipes na era dos pontos corridos. Corinthians, Guarani, Chapecoense, Criciúma e Vasco também passaram um turno inteiro, de edições diferentes, na zona de classificação. Todos confirmaram o acesso ao fim da 38ª rodada.

Volta por cima

Depois de um primeiro trimestre no qual fracassou na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, o Bahia iniciou a Série B sob desconfiança. Mas o início arrasador na Fonte Nova foi o principal gás da equipe para conseguir uma boa arrancada.

O Esquadrão venceu os seis primeiros jogos que fez como mandante. Só na fase final do turno foi que o time oscilou e acumulou tropeços diante do torcedor. A fase ruim provocou a mudança no comando técnico. Guto Ferreira deu lugar para Enderson Moreira.

Mesmo assim, a equipe somou pontos importantes fora de casa que equilibraram a fase ruim diante da torcida na reta final do turno. Dos 34 pontos alcançados até aqui, 14 foram somados longe de Salvador. Foram quatro triunfos e dois empates em nove partidas.

Para se ter uma ideia, em 2022 o time já venceu mais jogos como visitante na Série B do que em 2016, a última vez em que subiu de divisão. Naquele ano o Bahia conquistou apenas três vitórias fora de casa em toda a competição.

De olho no futuro, o Esquadrão precisa manter o aproveitamento para conseguir voltar à elite do futebol brasileiro. Desde que a competição passou a ser disputada por pontos corridos, os clubes trabalham com 64 pontos como número de segurança para atingir o acesso.

Nessa linha, o tricolor precisa de pelo menos mais 30 pontos no segundo turno. É importante destacar que os 64 pontos são uma média, mas não regra. O próprio Bahia já subiu com 63, em 2016. Até hoje a menor pontuação de um quarto colocado foi do Vitória, 59 pontos em 2007.

De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática e Estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente o Bahia tem 65,2% de chance de subir para a primeira divisão. Para este ano, a UFMG calcula que 62 pontos serão suficientes.

No segundo turno do Brasileirão, o time baiano terá mais jogos fora (10) do que em casa (9). O primeiro desafio será amanhã, contra o líder Cruzeiro, às 16h, no Mineirão. Na sequência, o Bahia tem dois compromissos seguidos na Fonte Nova, contra Náutico e CSA, respectivamente. A última rodada será no dia 5 de novembro - antes do habitual por causa da Copa do Mundo em novembro.