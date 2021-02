Em luta por permanência, Bahia visita o Fortaleza, no Castelão

O Bahia está prestes a dar mais um passo na definição do seu futuro no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o tricolor entra em campo no clássico nordestino contra o Fortaleza, às 21h, no estádio do Castelão, em um duelo que pode tranquilizar ou deixar a situação do clube na Série A ainda mais tensa.

O jogo que coloca frente a frente duas forças da região na penúltima rodada da Série A é também um confronto de times que lutam contra o rebaixamento. Por isso, pontuar fora de Salvador é uma questão de sobrevivência para o Esquadrão.



Atual 16º colocado, com 38 pontos, o tricolor está coladinho no Vasco, primeiro time dentro do Z4 e que tem 37. Mas se vencer o Fortaleza no Castelão, o time baiano pode até se livrar da degola com uma rodada de antecedência. Para isso, seria necessário ainda torcer para que Vasco e Goiás - 18º, com 36 - não vençam na rodada. A equipe carioca visita o Corinthians, e a goiana recebe o Bragantino, ambos no domingo.

Nesse cenário, o Bahia chegaria a 41 pontos e não poderia mais ser ultrapassado pelos concorrentes, já que tem uma vitória a mais do que o Vasco. Por isso, na visão do técnico Dado Cavalcanti, o elenco precisa repetir em campo o empenho que foi demonstrado durante o empate por 1x1 com o Atlético-MG, na rodada anterior.

“Deve ser mantido, esse é o espírito. Também não acho que faltou em outros jogos, mas ficou claro o nível de superação do nosso time diante de tantas adversidades, tantos problemas, jogadores que não estavam 100% prontos, mas foram para o pau, foram aguerridos. A minha expectativa e de todos é manter esse nível de concentração, de agressividade para um jogo tão importante”, disse Dado.

O comprometimento esperado pelo treinador será aliado ainda do tempo que o clube teve para se preparar taticamente e recuperar atletas que não estavam disponíveis na semana passada. Na avaliação do comandante, mesmo quando o resultado não foi positivo, a equipe teve boa atuação nos jogos após ter tido mais dias de trabalho. E é esse rendimento que ele diz que espera neste sábado.

“Aqui nós estamos muito concentrados. Tivemos um bom início de semana, estamos tentando dosar bem a sobrecarga; não dá para se empolgar tanto, soltar a perna no treinamento e faltar gás na hora do jogo. Estamos tendo o cuidado de fazer o controle de carga, trazendo os jogadores que ficaram muito tempo sem treinar, esses precisam treinar um pouco mais, muitos se recuperando do pós-covid, mas em compensação tem outros que vêm numa batida muito pesada de jogos sucessivos. Estamos tentando direcionar os nossos treinos para as individualidades, mas focados nesse jogo que é importantíssimo para a gente”, continuou.

A partida entre Fortaleza e Bahia chegou a ter a mudança de local cogitada. A capital cearense vive toque de recolher, com restrições de circulação e realização de eventos até as 22h. Assim, o jogo poderia ser disputado em Natal, no Rio Grande do Norte, mas houve uma liberação por parte do governo do Ceará.

Retrospecto favorável

No papel, colocar o Bahia como favorito para vencer o Fortaleza fora de casa não é algo simples. O tricolor é o segundo pior visitante da atual edição do Brasileirão, superando apenas o próprio Fortaleza.

Mas no retrospecto geral o time baiano leva ampla vantagem sobre o rival leonino. Em 49 confrontos entre eles, o Bahia venceu 22, perdeu 12 e 15 terminaram empatadas. O Esquadrão marcou 87 gols e sofreu 61.

A última vitória do Bahia sobre o Fortaleza aconteceu no primeiro turno da Série A de 2020. Na Fonte Nova, o zagueiro Juninho e o atacante Gilberto marcaram os gols do triunfo por 2x1.

Por fim, nos últimos dez encontros a vantagem também é baiana. O Bahia venceu quatro, perdeu apenas um e empatou cinco. Jogando em Fortaleza, o último triunfo aconteceu em 2016, 2x1 pelas quartas de final da Copa do Nordeste.