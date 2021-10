Em meio a acusações de golpe, namorado de Perlla compra carro de R$ 1 milhão

O empresário Patrick Abrahão, famoso por ser o namorado da cantora Perlla, comprou uma BMW X6, avaliada em mais de R$ 1 milhão. A aquisição do mimo acontece em meio a diversas denúncias de que ele estaria aplicando golpes em quem investe em suas empresas.

Ele possui uma plataforma de criptomoedas, que promete lucros de R$ 200% aos investidores. O problema, segundo o jornal Extra, é que muitos usuários, que colocaram dinheiro no negócio, estão reclamando da falta de clareza no site e acusam a empresa de ter sumido com alguns investimentos.

O empresa também possui um braço cubano, que também rende muitas reclamações. Neste caso, a explicação dada para o sumiço dos dados de cada investidor é que uma documentação exigida pela Letônia (onde a empresa opera) deve ser paga agora no valor de US$ 5 para que os dados sejam liberados. Existem hoje cerca de 100 mil investidores nas empresas de Patrick pelo mundo.