Em meio a aumento de casos graves de covid-19, Salvador abre mais 20 leitos de UTI

Em meio a uma crescente do número de casos graves e mortes por covid-19 no estado, Salvador passará a contar com mais 20 novos leitos de UTI para tratamento de pacientes com a Covid-19. De acordo com a prefeitura, dez delas já foram instaladas nesta sexta-feira (12) e outras dez serão disponibilizadas até segunda-feira (15).

As novas vagas foram contratualizadas pela Prefeitura junto ao Hospital Santa Clara, no Itaigara, e ampliam a rede de saúde no enfrentamento à doença. Com isso, fica restabelecido o mesmo número de unidades disponíveis que havia na cidade no auge da primeira onda da pandemia, em 2020.

Com o acréscimo, a capital baiana passará a ter 216 vagas de terapia intensiva e 249 de enfermaria apenas sob a gestão municipal. O Santa Clara totaliza 80 leitos instalados, enquanto que o Hospital Santa Izabel, em Nazaré, 28. As demais vagas estão divididas em outros sete hospitais contratualizados para atender à população.

O Martagão Gesteira, que atende apenas à pediatria (30 leitos); Prohope, em Cajazeiras VIII (10 leitos); e Memorial Itaigara, no Caminho das Árvores (47 leitos). A lista também engloba o Hospital Municipal de Salvador, em Boca da Mata, que tem disponível 54 leitos; o Medtower, na Federação (60 leitos); o Hospital Evangélico, em Brotas (15 leitos); e o Hospital Sagrada Família (141 leitos).