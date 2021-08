Em meio a disputa entre prefeitura e empresa, rodoviários de Feira anunciam greve

Os rodoviários de Feira de Santana entrarão em greve a partir desta segunda-feira (23). De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Feira de Santana (Sintrafs), a paralisação será por tempo indeterminado.

Os trabalhadores cobram um reajuste salarial para igualar os pagos em Salvador.

A paralisação ocorre em meio a uma disputa entre a empresa Rosa, uma das duas operadoras do transporte rodoviário em Feira, e a prefeitura da cidade.

Tudo começou após, neste domingo, a Rosa retirar 15 ônibus. O prefeito Colbet Martins informou que pretende tomar medidas judiciais contra a empresa, pois, segundo ele, a atitude teria prejudicado o sistema de transporte feirense.

"Nós fomos surpreendidos e estamos reivindicando medidas judiciais que normalizem a situação", disse o prefeito Colbert Martins.

Ele salientou que mensalmente tem repassado mais de R$ 1 milhão para as duas empresas, como antecipação de crédito de passagens e vale transporte, levando em conta a crise causada pela pandemia.

"O governo municipal não tem mais como injetar recursos financeiros, estamos no limite. As empresas também não podem descumprir os contratos, deixando a população sem o serviço. Estamos reunidos com vários secretários neste domingo, buscando soluções", acrescentou o prefeito.

Rosa culpa sindicato

Em comunicado enviado ao CORREIO, a Rosa informou que a iniciativa de tirar 15 ônibus de serviço partiu do sindicato. Além disso, a empresa ressaltou que frota operacional ativa e também a reserva estão mantidas no município: são 64 ônibus e micro-ônibus, e mais 8 veículos reservas o que, na visão da operadora, supre satisfatoriamente, a atual demanda de passageiros mediante ordens de serviço da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.

Além disso, a empresa também ressalta que esta quantidade de ônibus reservas é superior a 10%, conforme determina edital do poder público.