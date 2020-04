Em meio à pandemia do coronavírus, confira 10 formas de ser solidário

Em todo o Brasil, uma onda de solidariedade tem se formado diante da pandemia do coronavírus. No momento em que as pessoas estão isoladas fisicamente, os laços de empatia se estreitaram diante da necessidade de ajuda a grupos socialmente vulneráveis.

Uma rede de apoio formada pelo estado, prefeitura e entidades não-governamentais tem buscado juntar itens como materiais de limpeza, de higiene pessoal, cestas básicas e até mesmo dinheiro para promover doações aos mais carentes.

A pandemia que assusta o mundo já infectou centenas de pessoas no estado e, até o momento, fez três vítimas fatais na Bahia. De um lado, representantes dos governos estadual e municipal lutam para achatar a curva do avanço da doença e, por outro, a população permanece acuada em suas casas, temendo o pior.

Os baianos que querem ajudar, mas não sabem como, encontrarão aqui uma série de entidades que estão mobilizadas para recolher donativos para quem mais precisa. Quem saiu na frente foi a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), ao publicar um edital para regulamentar as doações de pessoas físicas e jurídicas. O edital pode ser conferido no site da secretaria.

O processo é simples: os interessados devem enviar um “Termo de Doação”, acompanhado de CPF e Documento de Identidade válidos, emitido por órgão competente, para o e-mail doacao@saude.ba.gov.br. No caso de empresas, também é necessário apresentar CNPJ e inscrição estadual.

A entrega dos donativos deve ser feitas no galpão criado pela Sesab para receber o material. O galpão fica na Via Centro, 394, Conjunto Habitacional Cia II, em Simões Filho. Quem desejar participar da campanha doando dinheiro, deve depositar na conta do Fundo Estadual de Saúde: Banco do Brasil Agência 3832-6, Conta Corrente 993518-5, CNPJ 05816630-0001-52.

A vida precisa continuar

Diante da pandemia, entidades do terceiro setor, que prestam atendimento gratuito de saúde e sobrevivem basicamente de doações, estão preocupadas com a redução dos donativos e um possível aumento de demanda.

Para evitar um colapso também neste campo, o CORREIO, em parceria com um grupo de profissionais da área da comunicação, criou o perfil no Instagram @achateacurvacovid19 com o objetivo de oferecer informação sobre o combate ao avanço da doença na Bahia. Listamos 10 entidades que estão se mobilizando para continuar mantendo suas atividades, especialmente neste período de pandemia do coronavírus.

Confira abaixo 10 formas de ajudar a quem mais precisa:

Fundação José Silveira

A Fundação José Silveira (FJS) mantém uma obra na área da saúde e administra uma série de hospitais e unidades de saúde espalhados por toda a Bahia. A instituição está recebendo cestas básicas, materiais de limpeza, máscaras, luvas e álcool gel. As doações devem ser entregues na sede do Instituto Brasileiro para Investigação de Tuberculose (IBIT) - Ladeira do Campo Santo, S/N - Federação, Salvador.

Mais informações: http://www.fjs.org.br/doe/

Sociedade de Pneumologia da Bahia

Com o objetivo de apoiar o trabalho dos profissionais de saúde que vão atuar no atendimento aos pacientes diagnosticados com Coronavírus, a Sociedade de Pneumologia da Bahia (SPBA) lança a campanha "Proteja quem Protege". A campanha visa arrecadar fundos para compra de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), que serão doados aos profissionais de saúde do SUS no Estado da Bahia. Entre os ítem que podem ser doados estão máscaras N95, luvas, óculos de proteção, luvas , aventais e gorros. As doações podem ser feitas através de depósito em conta no Banco Cooperativo do Brasil, código 756, agência 3340, conta corrente 19.507-3 para a Sociedade de Pneumologia da Bahia (CNPJ: 00.214.087/0001-08).

Hospital Aristides Maltez

Braço operacional da Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC), o Hospital Aristides Maltez é a principal referência no tratamento a pacientes com câncer na Bahia. A entidade atende exclusivamente pelo SUS. O HAM reafirma, que mesmo com a pandemia do coronavírus, os pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia não devem abandonar o tratamento, exceto se tiverem com outros problemas de saúde, como gripe, infecções, hipertensão descontrolada e diabetes descontrolada. A instituição mantém um programa permanente de doações, que podem ser feitas através de cartão de crédito, débito ou carnê de depósito.

Mais informações: https://aristidesmaltez.org.br/doacoes/

Hospital Martagão Gesteira

O Martagão é o maior hospital exclusivamente pediátrico do Norte e Nordeste, referência no atendimento às mais diversas especialidades pediátricas e referência para o tratamento de câncer infantil. A instituição atende aproximadamente 80 mil crianças e realiza mais de 500 mil atendimentos gratuitos por ano. As doações podem ser feitas em produtos de higiene, alimentos ou em dinheiro, através de cartão de crédito, débito ou boleto bancário.

Mais informações: http://martagaogesteira.com.br/doe-agora/

Salvador Invisível

Projeto dá visibilidade a histórias de pessoas em situação de rua em Salvador com posts na web através do perfil @ssainvisivel. A ONG busca trazer visibilidade a pessoas e projetos de pessoas consideradas invisíveis na capital baiana. O perfil está realizando uma campanha de doação que será revertido para compra de sabonetes, detergentes e cestas básicas para pessoas carentes. A cada 30 reais doados, serão garantidos um kit para 10 pessoas em situação de rua. As doações deve ser feitas exclusivamente através de depósito bancário.

Mais informações: https://www.instagram.com/p/B-ImXEclbRk/

Obras Sociais Irmã Dulce

As obras sociais da Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, abriga um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, com cerca de 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano, na Bahia. Além do Hospital Santo Antônio, a instituição administra três hospitais no interior do estado: Hospital do Oeste (Barreiras), Hospital Eurídice Sant’anna (Santa Rita de Cássia) e Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho (Irecê). As doações para a OSID podem ser feitas através de produtos, que devem ser entregues na sede da instituição, via cartão de crédito, depósito, transferência bancária, ou ainda se tornando um sócio-protetor.

Mais informações: https://www.irmadulce.org.br/portugues/colabore/faca-sua-doacao

Cidade da Luz

Administrada pelo médium José Medrado, a Cidade da Luz oferece uma série de serviços para a comunidade carente de Salvador, entre eles alguns ambulatoriais e de prevenção a doenças e um núcleo de psicologia que oferece atendimento gratuito para pessoas que perderam entes queridos. A instituição sobrevive de apoios e doações.

Mais informações: https://www.cidadedaluz.com.br/colabore/index.html

Abrigo São Gabriel

Desde 1999, o Abrigo São Gabriel vem desenvolvendo um trabalho de cunho social, ao acolher idosos carentes, principalmente aqueles sem familiares, desprovidos de documentação que lhes facultam aposentadoria e portadores de doenças crônicas e outros com incapacidades físicas. Eles são vítimas potenciais do coronavírus. Em virtude disso, a instituição intensificou uma campanha de doação de itens de higiene pessoal, fraldas, itens de limpeza, máscaras, álcool em gel. As doações devem ser entregues na sede do abrigo (Rua da Boa Viagem, nº 161 (antigo nº 6) – Boa Viagem).

Mais informações: https://www.abrigosaogabriel.com.br/pt-br/doacoes

Organização do Auxílio Fraterno (OAF)

A instituição atende, hoje, cerca de 80 crianças encaminhadas pelo Conselho Tutelar, Ministério Público (MP-BA) e pela 1ª Vara da Infância e Juventude, a maioria delas vítima de abandono e abuso sexual. Nesse momento em que toda a nossa comunidade encontra-se reclusa, infelizmente, as doações à OAF tiveram uma queda. Atualmente, 85 crianças e 32 educadoras precisam de sua solidariedade. Para doar basta entrar em contato através dos telefones (71) 3242 3699 / 3014 4620 que a OAF recolhe a doação em sua casa. Ou se possível, a doação pode ser deixada na sede, no endereço: Rua do Queimadinho, 17 - Bairro Lapinha.

Mais informações: http://oaf.org.br/como-ajudar/

Grupo de Apoio à Criança com Câncer

Diante das dificuldades pela pandemia do novo coronavírus, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Bahia (GACC-BA) reforça campanha pelas doações para a instituição, que apoia o tratamento dos pacientes com câncer. A principal carência do GACC-BA é de equipamentos de proteção individual (máscara, álcool em gel e álcool 70%), alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal, além de doações financeiras. As doações de materiais podem ser entregues na recepção da instituição (Av. Oceano Pacífico, 210 - Recanto das Ilhas - São Marcos.

Mais informações: http://www.gaccbahia.org.br/faca-sua-doacao

*Matéria colaborativa, elaborada pela estagiária Clara Abbud, com a supervisão do jornalista Karlo Dias, da Agência LK, como uma das ações da campanha @achateacurvacovid19, em parceria com o jornal CORREIO