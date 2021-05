Em meio à pandemia, festa com show de Gusttavo Lima acontece no Copacabana Palace

Uma festa no Copacabana Palace reuniu cerca de 500 pessoas, na noite da última sexta-feira (19). De acordo com o portal Metrópoles, o evento black-tie contou com famosos e anônimos, além de shows de artistas como Gusttavo Lima, quando o Brasil ultrapassa a casa dos 430 mil mortos pela covid-19.

Além de Gusttavo Lima, famosos como Alexandre Pires e Mumuzinho também estavam presentes no local. Segundo o Metrópoles, a festa era uma comemoração ao aniversário do bicheiro Adilson Coutinho de Oliveira. Na tarde de sexta-feira, Alexandre Pires e Gusttavo Lima chegaram a postar fotos no hotel.

Para evitar a atenção de curiosos, a entrada era pela porta dos fundos, na avenida Nossa Senhora de Copacabana, protegida por seguranças.