Em meio à polêmica com Vitória, Athletico-PR anuncia Pedrinho

O Athletico-PR anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Pedrinho, na tarde desta sexta-feira (17), em meio a uma polêmica com o Vitória. O Leão afirma que o Furacão deu um 'calote' por não pagar R$ 8,5 milhões pelo jogador, enquanto o clube do Paraná alega que o atleta estava livre no mercado quando o contratou.

O Athletico-PR se aproveitou de uma rescisão feita pelo Vitória e, por isso, diz que não está devendo nada ao clube baiano. A rescisão do contrato de Pedrinho com o Leão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no dia 20 de agosto e a assinatura do vínculo com o Furacão se deu depois disso.

O Leão diverge do posicionamento dos paranaenses e já trava batalha na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF. O clube informou que entrou com uma medida processual "para fins de impor ao Athletico Paranaense o cumprimento do acordo".

Pedrinho, de 19 anos, assinou com o Furacão um contrato de cinco temporadas, válido até agosto de 2026. A última vez que entrou em campo foi em 15 de agosto, na 18ª rodada da Série B, no empate de 1x1 com o CRB.

Entenda a polêmica

O lateral chegou à Toca aos 10 anos e, em fevereiro, havia renovado o vínculo até 2024. De acordo com o Vitória, o acordo com o Athletico-PR era que o jogador seria regularizado pelo Athletico-PR e, em seguida, emprestado ao Leão até o final da Série B, o que não ocorreu.

A questão é que a venda de Pedrinho estava associada também à negociação do volante Pablo Siles, totalizando R$ 10 milhões. O Vitória receberia do Athletico-PR o valor de R$ 8,5 milhões por Pedrinho e mais R$ 1,5 milhão pelo volante, que pertence ao Danubio, do Uruguai, e está emprestado ao Leão até o final da Série B. No entanto, a negociação de Pablo Siles não foi concretizada.

Pedrinho viajou a Curitiba no final de agosto, realizou exames médicos e retornou a Salvador, mas o imbróglio sobre onde jogaria no restante da temporada fez com que ele não voltasse a treinar na Toca do Leão. Ele ficou mantendo a forma física com a orientação de um preparador físico particular até o último dia 4, quando viajou em definitivo para se apresentar ao Athletico-PR.

Segundo apuração do CORREIO, o lateral foi negociado por R$ 8,5 milhões, e o Athletico deveria ter pago a primeira parcela de R$ 3 milhões nesta semana, o que também não ocorreu. Os demais R$ 5,5 milhões seriam pagos em parcelas futuras.

Em nota divulgada na terça-feira (14), a diretoria do clube baiano afirmou que "desconhece os motivos para o não cumprimento do contrato celebrado entre os clubes, assim como para o não pagamento do valor ajustado".