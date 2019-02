Em meio a tantas novidades, as delícias de rever uma série

A pilha de séries na lista para assistir nunca diminui, mas de vez em quando vale a pena dar uma parada nas novidades para se permitir o prazer de reassistir algum seriado mais antigo. Pois enquanto a Netflix enchia minha caixa de mensagem com a chegada da nova temporada de "One Day at a Time", a novidade "Umbrella Academy", enquanto episódios novos de "This is Us" vão ao ar semanalmente lá fora, tudo que eu consigo pensar nesse mês é... "30 Rock"!

Todas as seis temporadas da comédia da NBC entraram no Amazon Prime aqui no Brasil há coisa de duas semanas. Como acabei recentemente de ler o livro "Stealing the Show", algumas informações sobre bastidores estavam frescas na minha mente e resolvi rever o piloto ("Não é HBO, é TV!"). Leda ilusão de que conseguiria parar logo ali.

(Foto: Divulgação)

Um resuminho para quem não conhece: com tom fortemente satírico, a série mostra os bastidores de um programa de humor ao estilo SNL (Tina Fey, criadora e protagonista, trabalhou por anos no semanal) depois da chegada de um novo chefe conservador. Os episódios de treze anos atrás continuam fazendo muito sentido. As referências culturais, em sua maioria, ainda não se perderam. A mistura de comentário social afiado com uma enxurrada de piadas continua boa. As famosas one liners seguem cortantes. Jack Donaghy é o papel definitivo de Alec Baldwin e é uma bênção vê-lo em cena.

Vale a pena reservar um tempinho para rever as séries que amamos. Assistir maratonado aquele seriado que você costumava ver semana a semana, cheio de ansiedade, é uma experiência diferente. Confrontar sua memória, suas lembranças e sentimentos, com uma nova visão dos episódios costuma ser uma experiência válida. Pode ser também que nem sempre o encanto se mantenha, que a série tenha envelhecido mal (acontece!), ou que você simplesmente tenha mudado seu gosto. No caso de "30 Rock", é como encontrar um velho amigo que ajuda você a dar risada depois de um dia de trabalho.

Dica

Para quem não quer perder a viagem, vou deixar uma dica de um documentário que entrou também no Prime. "Lorena" conta em quatro episódios a história de um crime que ganhou todas as manchetes nos EUA em 1993, quando Lorena Bobbit atacou o marido John e o castrou. Imigrante do Equador, Lorena casou nova com John, após um relacionamento de menos de 1 ano. A natureza do crime, claro, atraiu uma cobertura maciça da imprensa, com direito a muito trocadilho e sensacionalismo.

(Foto: Divulgação)

Anos depois, o documentário (produzido por Jordan Peele, diretor de 'Corra!') busca jogar luz ao histórico de violência doméstica que culminou com o ataque de Lorena, enquanto o marido dormia. Além de tratar dos dois julgamentos (John foi inocentado da acusação de agressão sexual e Lorena também acabou inocentada, por entenderem que agiu sob "pertubação").

A série mostra também a infinidade de piadinhas que tomou conta dos programas de TV na época do crime. Enquanto Lorena era vista como a mulher louca que se descontrolou com o marido, John fez uma cirurgia que além de permitir que continuasse sua vida sexual, ainda possibilitou sua entrada na indústria pornô, por um período curto. Depois, ainda foi preso duas vezes por agredir outras mulheres. O documentário mostra que mesmo depois de tudo isso ele ainda continuou tentando, de tempos em tempos, contato com a ex-mulher.

Veja o trailer: