Em melhor ano da carreira, Gilberto é top 3 na artilharia tricolor

Se o torcedor do Bahia terminou o ano de 2019 frustrado depois de ver o time brigar por uma vaga na Libertadores e decepcionar durante o segundo turno do Brasileirão, um jogador do elenco tem motivos de sobra para encerrar o ano com um sorriso no rosto.

A temporada 2019 foi a mais goleadora da carreira de Gilberto. O camisa 9 tricolor balançou as redes 29 vezes e foi o principal artilheiro da equipe. Sozinho, Gilberto foi responsável por 29,6% dos gols marcados pelo Esquadrão no ano.

Os 29 tentos de Gilberto foram marcados em 58 jogos, média de 0,5 por partida. Depois do camisa 9, aparecem na sequência Fernandão (13), Artur (10) e Arthur Caíke (9).

Para se ter noção do tamanho do feito de “Golberto”, como o atacante é chamado carinhosamente pela torcida, ele ficou em terceiro lugar na artilharia geral do país, atrás apenas da dupla do Flamengo Gabigol e Bruno Henrique, que marcou 43 e 35 gols, respectivamente. Jefinho (Potiguar, ABC e Cuiabá), com 24 gols, e Hernane (Sport), com 23, fecham o top 5.

Pelo Bahia, Gilberto também alcançou uma marca expressiva. Ele igualou Kieza, que marcou os mesmos 29 gols em 2015, e entrou no top 3 dos maiores goleadores do time no século 21. Vale lembrar que Kieza disputou a Série B quando conseguiu ser o goleador máximo do Esquadrão.

Fora Gilberto e Kieza, apenas Nonato marcou mais gols pelo Bahia em um mesmo ano. Nas temporadas 2001 e 2002, o atacante formado na base tricolor foi às redes 34 e 35 vezes, respectivamente. Aos 40 anos, Nonato está de volta ao futebol baiano: ele vai disputar o estadual de 2020 pelo Vitória da Conquista.

Decisivo

Os gols marcados por Gilberto tiveram importância direta para decretar vitória ou impedir derrota em pelo menos 15 duelos.

Contra o Bahia de Feira, na decisão do Campeonato Baiano, foi do atacante o gol que deu ao Bahia o triunfo por 1x0 na Fonte Nova e o título, único conquistado pelo clube na temporada.

Na Copa do Brasil, Gilberto marcou duas vezes no empate por 2x2 com o Rio Branco e o tento solitário na vitória sobre o Santa Cruz-RN, classificando o Esquadrão nos dois confrontos. Também foi dele o gol de empate por 1x1 com o Grêmio, no jogo de ida das quartas de final, em Porto Alegre.



Já no Brasileirão, a atuação mais marcante do atacante foi no triunfo por 3x0 sobre o Flamengo, na Fonte Nova, em agosto. Na ocasião, ele anotou os três gols do duelo, todos no primeiro tempo.

O número de gols de Gilberto em 2019 poderia ter sido ainda maior não fosse o jejum de 11 jogos que o centroavante amargou durante o segundo turno da Série A.

Em uma temporada e meia de Bahia, o atacante contratado em junho de 2018 soma 38 gols em 83 jogos com a camisa azul, vermelha e branca. Com mais um ano de contrato com o tricolor, em 2020 Golberto terá a chance de ultrapassar Souza e Edigar Junio, artilheiros recentes do Esquadrão que somam 41 e 44 gols pelo clube, respectivamente.

Gilberto está de férias na Disney e iniciará a pré-temporada no dia 6 de janeiro. Já o time de aspirantes, que se prepara para o Campeonato Baiano, faz amistoso contra o Bahia de Feira hoje, às 15h, no Fazendão. O duelo será transmitido no aplicativo do clube.