Em melhor início, Capixaba celebra retorno ao Bahia: 'Minha casa'

Os últimos dias do lateral esquerdo Juninho Capixaba têm sido como o de boa parte da população: dentro de casa. Com as atividades do futebol paralisadas e as recomendações das autoridades de saúde de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, os jogadores do Bahia e de praticamente todos os clubes do Brasil tiveram férias coletivas decretadas.

Mas, além da prevenção e ajuda no combate ao coronavírus, retornar para casa tem tido um significado diferente para o jogador em 2020 e pode ser usado como sinônimo de felicidade.

Revelado pelo Bahia, Juninho passou por Grêmio e Corinthians antes de voltar a defender o Esquadrão. E olha, o regresso fez bem a ele.

Um dos destaques do Esquadrão em 2020, o lateral vive o seu melhor início de temporada desde que se profissionalizou. Até a pausa no calendário, o jogador havia atuado nas dez partidas que o time principal fez, todas como titular.

Para se ter uma ideia, desde que assumiu a titularidade do Bahia pela primeira vez, durante o Brasileirão de 2017, essa é a maior sequência sem sair do time que o jogador conseguiu. No próprio tricolor, a maior sequência ininterrupta até então era de nove jogos.

No ano passado, Juninho até conseguiu bons números defendendo o Grêmio. Ele foi titular em 27 dos 31 jogos que fez pelo time gaúcho, mas ele passou boa parte da temporada dividindo um lugar no time com o companheiro de posição Cortez e não conseguiu igualar a sequência. Por isso, agora o jogador vibra com o atual momento no Bahia e garante que a decisão de voltar para casa foi acertada.

“Eu sabia que me sentiria bem estando no Bahia. Aqui é a minha casa. Estou tendo um ano abençoado. Viver esse momento logo no início do ano, inclusive, é muito bom”, afirmou Juninho.

Válvula de escape importante pelo lado esquerdo no esquema do treinador Roger Machado, Capixaba é o segundo melhor garçom do time, com duas assistências - uma menos do que o líder Rossi. Além disso, mostrou faro artilheiro e, no último jogo da equipe antes da paralisação, balançou as redes e decretou o triunfo sobre o América-RN por 2x0, pelo Nordestão.

Mesmo sem atividades, Juninho garante que tem trabalhado forte para voltar com a mesma pegada. “Estou trabalhando para voltar com o rendimento alto. Quero continuar ajudando a equipe com boas partidas, assistências e, quem sabe, com mais gols”, explicou o lateral do Bahia.

Apesar de ter apenas 22 anos, Juninho garante que a bagagem adquirida nas passagens por Corinthians e Grêmio o deixou mais experiente. Por isso, ele não esconde que a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, para o modesto River-PI, deixou uma marca no grupo, mas garante que o elenco não se deixou abater e está pronto para encarar os desafios da temporada.

“Jogar no Bahia é sempre uma grande pressão. Cair na Copa do Brasil tão cedo foi algo que doeu no grupo, claro. Mas não temos tempo para lamentações. Procuramos trabalhar, nos fechar e crescer. Logo conseguimos nos reerguer na Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste, e hoje somos mais fortes”, analisou.

Depois, o jogador ainda acrescentou. “Isso é característica de um grupo experiente, que sabe controlar os ânimos e, claro, que possui qualidade técnica”.

As férias do elenco do Bahia vão até a próxima quinta-feira, mas ainda não existe garantia de retorno aos trabalhos. Com o avanço da pandemia no Brasil, os campeonatos seguem paralisados e sem previsão de retorno.