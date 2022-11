Em menos de 24h da mudança, estacionamento em shoppings volta a ter tolerância de 30 min

Durou menos de 24 horas a decisão da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) que anunciou na última terça-feira (1º) que os shoppings de Salvador começaram a diminuir o tempo de tolerância sem cobrança nos estacionamentos dos estabelecimentos. Anteriormente de 30 minutos, o tempo sem cobrar tinha sido reduzido pela metade, passando a ser de apenas 15 minutos. A Abrasce voltou atrás da decisão e anunciou na manhã desta quarta-feira (2) que os shopping centers de Salvador manterão os 30 minutos sem cobrança do serviço de estacionamento e segue em diálogo com a prefeitura de Salvador na tratativa do tema.

A medida foi anunciada após a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) exigir que os estabelecimentos voltassem a cumprir com o tempo de tolerância de 30 minutos nos estacionamentos, conforme foi definido em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a prefeitura municipal de Salvador em junho de 2015.

Ainda de acordo com a Sedur, em caso de descumprimento da notificação, os shoppings teriam o seu Termo de Viabilidade e Localização (TVLS) cassado pelo órgão, ficando assim, impossibilitados de funcionarem. A decisão de reduzir o tempo de tolerância de 30 para 15 minutos foi anunciada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e surpreendeu muitos frequentadores, ja que não houve aviso prévio da novidade.

Em nota, a Abrasce diz que a mudança foi motivada "por uma adaptação à realidade de mercado, que já pratica esse tempo de tolerância em outros tipos de estabelecimentos privados da cidade".

A associação destaca ainda que a maioria das cidades do país também tem como prática manter um período de tolerância de 15 minutos, período que garante que o embarque e desembarque seja feito com tranquilidade, afirma.

Os estacionamentos de shoppings em Salvador passaram a ter cobrança em junho de 2015. Desde então, era mantido pela maioria das unidades um período de tolerância de meia hora.