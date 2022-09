Subiu para 24 o número de mulheres baleadas em Salvador e RMS em menos de três meses. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, que desde o seu lançamento, no dia 1° de julho de 2022, contabiliza as vítimas de arma de fogo na região.

A 24ª vítima foi contabilizada na sexta-feira (23), quando Michele Gomes, 32 anos, foi morta a tiros durante a tarde, na Rua São Lourenço, Fazenda Coutos.

Do total de mulheres baleadas, metade morreu. Ou seja, 12 delas foram assassinadas e outras 12 ficaram feridas.