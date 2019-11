Em música vazada, Eminem apoia agressão de Chris Brown contra Rihanna

O nome do rapper Eminem se tornou o mais comentado no Twitter nesta segunda-feira (4) após o vazamento de um suposto trecho de uma música dele. No verso, o cantor diria estar "ao lado" de Chris Brown no caso de agressão contra Rihanna, que ocorreu há 10 anos atrás.

Segundo o site Tone Deaf, o trecho teria sido gravado para fazer parte da música Things Get Worse, parceria com B.o.B. lançada em 2011. Na letra, ele diz que "claro que eu estou do lado do Chris Brown, eu bateria em uma v***ia também se ela causasse alergia no meu p**".

Eminem e Rihanna fizeram três parcerias musicais no início da década, com Love The Way You Lie e Love The Way You Lie Part II em 2010 e Monster em 2013. Já Rihanna e Chris Brown namoraram entre 2007 e 2009 e o relacionamento chegou ao fim após agressões físicas contra a cantora.

Ouça o trecho e as críticas dos internautas: