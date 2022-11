Em negociação com o Vitória, Railan é protagonista na Copa Verde

Em negociação com o Vitória, o lateral direito Railan foi um dos protagonistas da classificação do Vila Nova às semifinais da Copa Verde. Na noite de terça-feira (1º), a equipe goiana venceu o Real Noroeste nos pênaltis, por 3x2, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, depois de empatar sem gols no tempo regulamentar.

Railan converteu o pênalti que confirmou a classificação. Antes, Diego Tavares e Jordan também acertaram a pontaria numa disputa marcada por três defesas do goleiro Tony.

No total, 14 cobranças foram feitas e apenas cinco convertidas. Warlei e Alex Pixote foram os únicos que anotaram para o Real Noroeste.

Essa foi a segunda partida de Railan pelo Vila Nova na Copa Verde. Em ambas iniciou no banco de reservas. A semifinal do torneio regional será disputada contra o ganhador do duelo entre Cuiabá e Brasiliense, que ocorre nesta quarta-feira (2), na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Railan tem 22 anos e está defendendo o Vila Nova também na Série B do Brasileiro. Sem risco de rebaixamento ou chance de acesso, o clube goiano vai entrar em campo pela última vez no nacional no domingo (6), às 18h30, contra o Sport. O lateral direito entrou em campo na competição em 13 oportunidades, apenas duas como titular.

Railan está emprestado ao Vila Nova, mas pertence ao Jacuipense, clube com o qual disputou nesta temporada o Campeonato Baiano e a Série D do Brasileiro. Foram 43 partidas este ano somando os dois times. O lateral direito também tem no currículo passagem pelo sub-20 do Bahia, entre 2018 e 2020.