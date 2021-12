Em nova fase, JMC Yamana Gold anuncia expansão em Jacobina

É possível aliar o crescimento das operações de uma companhia ao desenvolvimento sustentável da região onde a empresa atua? Em Jacobina, no norte baiano, a Jacobina Mineração Yamana Gold demonstra que sim.

Terceira maior produtora de ouro do Brasil, a organização, que emprega mais de 3.000 colaboradores, anunciou recentemente seu plano de expansão para os próximos anos, mas sem esquecer de aspectos como a gestão de pessoas, diversidade e inclusão.

A mineradora obteve nas últimas semanas a renovação da licença ambiental por meio do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o que garante a ampliação da produção bruta de ouro de 2.500.000 toneladas/ano para 3.650.000 toneladas/ano. O licenciamento é válido por três anos e integra o plano de expansão previsto para 2022.

Com a renovação da licença, a fase de expansão atual (ou Fase 2) da Jacobina Mineração progride antes do planejado. Dessa forma, a empresa pretende ter um aumento da produção com baixo custo e maior fluxo de caixa. Nesse estágio, a Planta Metalúrgica passa a ter um aumento da sua capacidade de produção de 7.500 toneladas/dia para 8.500 toneladas/dia.

Desenvolvimento local

A expansão representa um ganho para a empresa, mas também para toda a comunidade do município de Jacobina, pois com o aumento da produção ocorre, consequentemente, a criação de novas vagas de emprego e o aquecimento do comércio local. Além disso, o crescimento na planta metalúrgica propiciará uma maior otimização dos processos e continuação do investimento em tecnologia.

“A obtenção da licença de expansão para Jacobina é o resultado de muito trabalho com embasamento técnico robusto, apoio de consultoria externa e também através de nossa atuação institucional, onde procuramos sempre um diálogo transparente entre os órgãos”, destaca o vice-presidente de Operações Brasil & Argentina, Sandro Magalhães.

Importância para Jacobina

Fundamental para a economia de Jacobina, a Yamana arrecadou, somente entre 2015 e 2020, cerca de R$ 35 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) recolhido diretamente aos cofres municipais. Só no ano passado, a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) foi de R$ 14 milhões, o que faz com que o município seja um dos maiores arrecadadores do estado da Bahia.

A gestão de pessoas é outra área que a Yamana leva muito a sério em sua atuação. Há mais de 15 anos em Jacobina, a empresa prioriza a contratação de colaboradores das comunidades locais, inclusive nas vagas de chefia como gerentes e supervisores.

São mais de 2.000 vagas, entre diretas e indiretas, destas, 92% das pessoas são jacobinenses e 97% baianos, o que reflete a preocupação da companhia em contribuir para o desenvolvimento do emprego e renda no município, além do crescimento da economia.

Mina conectada

Na área da inovação, a JMC Yamana passou a implementar, no final de 2022, o uso de tablets nas operações da mina para a melhoria de gestão e controle no subsolo. O uso desse tipo de tecnologia na mineração reduz o tempo de identificação e propicia a resolução de problemas, além de proporcionar o acesso mais rápido às informações. A equipe de sondagem da mina foi pioneira neste processo e o objetivo é replicar o modelo em outras áreas de operação.

Também merece relevância o aplicativo “Transcrição Instantânea”, desenvolvido pelos departamentos de Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Saúde, com o objetivo de promover a inclusão, segurança, o conforto e bem-estar dos colaboradores que tenham deficiência auditiva, os quais passam a acompanhar os Diálogos Diários de Segurança (DDS´s) com mais facilidade.

Mais inclusão

O aplicativo permite a criação de legendas, em tempo real, do áudio captado.

A partir dele é possível se ter mais inclusão entre todos os colaboradores da JMC. “Me ajudou a entender o que está sendo dito no DDS, porque nem sempre é possível fazer a leitura labial, ainda mais agora que as pessoas precisam usar máscara”, afirma Marivalda Tínel, auxiliar de Serviços Gerais da JMC que é deficiente auditiva.

“A Yamana está sempre pensando na inclusão e apoia toda iniciativa que sirva de aproximação, interação e crescimento dos colaboradores”, observa o diretor de Recursos Humanos da companhia, Sérgio Visconti.

Combate à Covid-19

O apoio à população jacobinense no combate ao novo coronavírus é outra ação que demonstra a responsabilidade social da JMC Yamana Gold para com as comunidades do município. Desde o início da pandemia, a empresa já doou mais de 42 mil itens como respiradores, testes rápidos, equipamentos de saúde, termômetros, máscaras, materiais de limpeza, álcool em gel e líquido, materiais de higiene e limpeza, além de kits escolares e cestas básicas.

Todo esse suporte dado à comunidade jacobinense foi possível por conta do fundo, criado pelo Instituto Yamana de Desenvolvimento Socioambiental, no valor de R$ 3,5 milhões.

Yamana em números:

15 anos de atuação em Jacobina;

Terceira maior produtora de ouro do Brasil;

Emprega mais de 3.000 colaboradores;

Arrecadou aos cofres municipais, somente entre 2015 e 2020, cerca de R$ 35 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS);

Só em 2020, a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) foi de R$ 14 milhões.



