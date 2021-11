Em parceria com a Forbes, Donata Meirelles lança revista de moda e lifestyle

Os últimos dias na agenda de Donata Meirelles têm sido ainda mais intensos do que de costume. É que ela está finalizando um novo projeto, a convite de Antonio Camarotti, diretor da Forbes no Brasil. Donata irá lançar, na próxima semana, a Forbes Fashion Life. Trata-se de uma revista de moda e lifestyle. “Teremos 197 páginas de moda, estilo, viagem e cultura”, adianta Meirelles. A publicação poderá ser conferida através do APP da Forbes e, também, nas principais bancas do país.

Foto: Divulgação

Leia mais notícias do Alô Alô Bahia