Em parecer, CBF reconhece erro em pênalti não marcado para Bahia contra São Paulo

A CBF, através da sua ouvidoria de arbitragem, reconheceu que o árbitro Sávio Pereira Sampaio errou ao não marcar o pênalti cometido pelo zagueiro Miranda no lateral Juninho Capixaba durante o confronto entre Bahia e São Paulo, no último domingo, na Fonte Nova.

O parecer com a análise foi enviado ao tricolor após o clube baiano entrar com representação contra a arbitragem. No documento, a conclusão da CBF é de "Tiro penal sem dúvida, não marcado".

Além do parecer, a CBF já havia divulgado o áudio do VAR no qual Sávio Pereira explica o motivo de não ter marcado o pênalti. Após ser chamado para a revisão, ele vai até o monitor e conclui que o lance foi normal.

As reclamações contra a arbitragem têm sido frequentes no tricolor. Contra o Juventude, o chute do atacante Ronaldo tinha direção ao gol vazio, mas foi desviado com a mão pelo zagueiro do time gaúcho.

Mesmo após revisar o lance no VAR, o árbitro entendeu o lance como normal e não deu o pênalti. Na ocasião, o Bahia ficou no empate por 0x0, no Rio Grande do Sul.