Em pequena quantidade, mancha de óleo chega em Canavieiras

O óleo que mancha a costa da Bahia chegou a Canavieiras, no Sul do Estado. De acordo com moradores do local, apenas pequenos resíduos atingiram a costa do município. O superintendente do Ibama, Rodrigo Alves, informou que equipes do instituto foram enviadas para a cidade para checar a chegada do petróleo cru na região.

Ainda segundo o superintendente, as manchas chegaram na manhã desta segunda-feira (28). A prefeitura já teria feito a limpeza do local oleado, mas o CORREIO não conseguiu contato com a gestão municipal. Segundo o voluntário do grupo SOS MangeuMar de Canes, Alex Saporetti, foram retirados cerca de 80 kg da região nesta segunda. Pelo menos169 voluntários limparam a Praia da Costa nesta segunda.

A dona da Pousada Stella Maris, Débora Magnavita, contou que as equipes voluntárias de limpeza se mobilizam para retirar os resíduos da praia desde o domingo (27). Ela disse que a limpeza é complicada devido ao tamanho reduzido das partículas. Débora ainda informou que foi criado um grupo no WhatsApp para compartilhar informações sobre o óleo na cidade.

Alex afirmou que as primeiras manchas foram avistadas na última sexta-feira (25), mas foram apenas cerca de 12 pelotas. No domingo, o resíduo foi avistado na Barra Velha do rio. Nesta segunda, a praia recebeu pequenas manchas pretas. “Hoje, a gente passou várias redes pela maré e cada vez que baixava aparecia um rastro do óleo que parece com pequenas lascas. Foram vários fragmentos, a gente tinha até dificuldade de ver”, disse.

A cidade já estava se preparando para receber o resíduo há cerca de duas semanas, quando a população se reuniu para debater um plano de ação para a chegada do óleo. A grande preocupação dos moradores são os estuários da região. “Temos nove estuário de rio de Una até Belmonte, as cidades vizinhas de Canavieiras. Com um professor da Ufba, foram feitas simulações de como conter as manchas caso elas cheguem em grande quantidade nos rios”, explicou Alex.

Cerca de 250 Km de costa separam Canavieiras de Abrolhos, onde está o Parque Nacional de Abrolhos. A região é apontada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) como a região com a maior biodiversidade marinha do Brasil e do Atlântico Sul.

A região é um dos locais escolhidos pelas Baleias Jubarte para ter seus filhotes, por isso, o Instituto Baleia Jubarte monitora a região desde o aparecimento do óleo no estado. Apesar disto, o diretor do Instituto Baleia Jubarte, Enrico Marcovaldi, explicou que o número de baleias no local é reduzido. “Felizmente, aqui no Litoral Norte acabou a temporada das baleias. Em Abrolhos, as baleias estão cada vez em menor número. O risco de alguma baleia, principalmente, filhote ser oleada é cada vez menor”, pontuou.

O CORREIO tentou contato com o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, mas não obteve sucesso devido ao Dia do Servidor Público. O Ibama possui equipes na região há cerca de 15 dias. Os agentes fazem o monitoramento da área até Porto Seguro, enquanto a Marinha observa a situação da costa até o estado do Espírito Santo.

Mesmo com a proximidade, não é possível saber se a mancha de óleo deve ou não chegar a Abrolhos. O professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Guilherme Lessa, explica que não é possível dar um prognóstico sem saber a quantidade de óleo que ainda está no mar e a sua posição no oceano.

O superintendente do Ibama, Rodrigo Alves, concorda que é complicado prever a trajetória do óleo. “É um fenômeno imprevisível”, afirmou.

Na Bahia, já são cerca de 300 toneladas de óleo retidas em um esforço conjunto do estado, federação, municípios e voluntários. As primeiras praias afetadas no estado estão no Litoral Norte, onde os resíduos chegaram no começo de outubro após passar pela costa sergipana.

Em Salvador, o óleo alcançou a costa na noite do dia 10 de outubro em forma de pequenas pelotas. Entretanto, o resíduo chegou em grande quantidade na última quinta-feira (16). Só nas praias da Pituba e do Jardim dos Namorados foram retiradas 15 toneladas de petróleo cru no dia que os resíduos chegaram. Na capital, o óleo também atingiu a Praia do Farol da Barra.

