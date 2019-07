Em perseguição, PM prende dois após roubo de carro na Avenida ACM

Dois suspeitos de roubo foram perseguidos e alcançados pela Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira (26), na Avenida ACM, em Salvador. De acordo com informações da assessoria da PM, os presos, que não tiveram os nomes revelados, roubaram um carro no bairro do Caminho das Árvores, região vizinha, por volta das 16h30.

Os donos do veículos acionaram a polícia, e uma viatura avistou o veículo, iniciando uma perseguição. A ação terminou na altura do Terminal Rodoviário de Salvador, ao lado da estação do metrô. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Em contato com o CORREIO, um leitor comentou que encontrou trânsito lento na região devido à situação. "Houve engavetamento de carros, isso causou um engarrafamento em toda localidade", disse o motorista, que preferiu não se identificar.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o congestionamento durou certa de 30 minutos. Por volta das 17h50, no entanto, o órgão acrescentou que o trânsito está intenso, mas sem intercorrências.