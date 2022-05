Em piso falso, criminoso esconde R$ 4,6 milhões em pasta base de cocaína em Salvador

Um homem foi preso após equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (BTS) encontrarem, em um piso falso em sua casa,

4,6 milhões de reais em pasta base de cocaína. O flagrante ocorreu, na tarde de terça-feira (24), no bairro de Itacaranha, em Salvador.

Os militares realizavam ações de rotina, na região, quando decidiram abordar um veículo modelo Spin, placa PLC-5A70, na Rua Rio Paragaçu. O indivíduo que conduzia o automóvel iniciou fuga, parou o automóvel e entrou em uma residência.

Os militares alcançaram o homem, no imóvel. Durante varreduras e percebendo o nervosismo do suspeito, os PMs notaram um piso oco. Ao levantar a cerâmica, as guarnições localizaram 184 tabletes de pasta base de cocaína. A droga estava embalada em plásticos com a bandeira da Alemanha.

O criminoso e as drogas foram apresentados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).