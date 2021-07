Em Porto Alegre, Vitória fecha preparação para pegar o Brasil de Pelotas

O Vitória está pronto para enfrentar o Brasil de Pelotas, pela 12ª rodada da Série B. Na manhã desta sexta-feira (16), em Porto Alegre, o elenco rubro-negro finalizou a preparação para o jogo, que está marcado para o próximo sábado (17), às 11h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas.

No Centro de Treinamento do Internacional, o técnico Ramon Menezes comandou um tático e treinou bolas paradas. Para a partida, o treinador não terá os zagueiros Marcelo Alves, que está suspenso, e Wallace, poupado. Vico, Guilherme Rend e Samuel seguem em recuperação de lesão.

Por outro lado, o volante Pablo Siles retorna ao time após cumprir suspensão.

O Vitória ocupa a 17ª posição da Série B, com nove pontos, abrindo a zona de rebaixamento. O Brasil de Pelotas também está no Z4, na 19ª colocação, com oito pontos.