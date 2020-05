Em praça pública: Dom Lucas Moreira Neves chegou à Arquidiocese de Salvador em 1987

Mineiro de São João del Rei, filho de pai bibliotecário e de mãe professora primária, o cardeal Dom Frei Lucas Moreira Neves já estava há 13 anos no Vaticano quando deixou a Secretaria da Comissão para Doutrina e Fé e, indicado pelo Papa e amigo íntimo João Paulo II, assumiu a Arquidiocese de Salvador, a mais antiga do Brasil. Junto com o cargo de arcebispo da capital baiana, sucedendo Dom Avelar Brandão Vilela, veio também o simbólico cargo de arcebispo Primaz do Brasil, aquele que cuida por manter as tradições católicas no lugar.

A posse do mineiro em terras baianas aconteceu em setembro de 1987, em praça pública. Como mostra a imagem, publicada no CORREIO no dia seguinte à posse, a praça ficou cheia, e nem a chuva atrapalhou a presença popular e de autoridades civis e religiosas. O mesmo tipo de posse não terá o cardeal Dom Sergio da Rocha, que assume a Arquidiocese de Salvador no próximo dia 5 de junho, em cerimônia fechada por conta da pandemia do coronavírus. Quem quiser assistir ao momento, vai precisar acompanhar a transmissão pelas redes sociais.

Dom Lucas Moreira Sales tomou posse como arcebispo de Salvador no dia 27 de setembro de 1987

(Foto: Agência/Arquivo CORREIO)

Um dos nomes mais conservadores da Igreja na época, Dom Lucas teve sua passagem em Salvador marcada pelo combate ao sincretismo religioso - foi dele a ordem de proibir a lavagem das escadarias da Basílica do Bonfim, por exemplo - posição oposta à do atual reitor da Basílica, Padre Edson Menezes.

Dom Lucas permaneceu como arcebispo de Salvador até 1998, quando foi substituído por Dom Geraldo Majella. Por aqui, foi presidente a Congregação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em 1996, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Em 1998, voltou ao Vaticano, desta vez como prefeito da Congregação dos Bispos.

Dom Lucas Moreira Neves morreu no Vaticano em 2002 - sofria de problemas renais e faleceu enquanto rezava o terço. Seu corpo está sepultado na Catedral Basílica de Salvador.