Em processo, Bahia indica interesse em volante do Cruzeiro

Após oficializar o atacante Rossi e já acertado com os laterais Zeca e Juninho Capixaba, o Bahia segue monitorando o mercado. A bola da vez na Cidade Tricolor é o volante Éderson, do Cruzeiro. O jogador tenta se desvincular do clube mineiro através da Justiça e, no processo, apresentou carta de interesse do Bahia na sua contratação.

O documento foi publicado pelo site Globo Esporte. Na carta, assinada pelo diretor de futebol Diego Cerri, o Esquadrão declara o interesse de contratar Éderson em definitivo por quatro temporadas. O documento é do dia 6 de janeiro e está protocolado na Vara do Trabalho de Belo Horizonte.

O CORREIO tentou contato com o Bahia, mas até a publicação desta matéria o clube não havia se manifestado sobre o caso.

Éderson entrou na Justiça contra o Cruzeiro cobrando salários atrasados, FGTS, direito de imagem, férias, 13ª salário, verbas rescisórias e outros valores que alega ter direito a receber da Raposa. O valor pedido na ação é de R$ 2.666.853,57. O Cruzeiro informou que fez o pagamento dos valores atrasados e que espera manter o jogador no elenco.

Na semana passada, a juíza Ana Luiza Fischer Teixeira de Souza negou o pedido do jogador para a rescisão unilateral com o clube mineiro. Uma audiência de conciliação foi marcada para o dia 10 de fevereiro.

Aos 20 anos, Éderson foi formado nas categorias de base da Raposa e, mesmo na campanha ruim que terminou com o rebaixamento à Série B, conseguiu terminar o ano de 2019 em alta. Ele fez 20 partidas no Brasileirão, sendo 19 como titular, e tem contrato até 2023.