Em recuperação após cateterismo, Tom Zé suspende agenda de shows

O cantor baiano Tom Zé passou por um cateterismo em agosto e anunciou esta semana que vai se afastar um pouco da carreira para tratar da saúde. Ele suspendeu a agenda de agosto e de setembro.

O artista vai passar um período de repouso para ter uma recuperação melhor. "Estamos na torcida para que ele se recupere e volte logo aos palcos, lugar que ele tanto ama e onde nós amamos encontrá-lo", diz comunicado sobre o cancelamento do show na Casa Natura Musical, em São Paulo, que seria neste sábado (7). Os ingressos serão ressarcidos até o dia 4 de outubro.

Tom Zé postou no Facebook afirmando que implantou dois stents e por responsabilidade consigo mesmo e com os fãs achou melhor cancelar os show. "Preciso de um tempo de recuperação maior e melhor", diz.

"Pessoal, em agosto fiz um cateterismo no HCor de São Paulo. Por justiça, lembro o dr. Dante Magnoni, dr. Manoel Cano, dr. Cássio Curvo Leite, eficientíssimos, que detectaram essa necessidade. Minha gratidão a todos, médicos e amigos, aos devotados enfermeiros. Que profissões caritativas, de extrema dignidade! Implantei dois estentes, que, espero, resolverão o problema coronariano. Gostaria de manter shows agendados em setembro e outubro, amando meu trabalho e o palco como amo, porém quero ser responsável comigo mesmo e com vocês, com os médicos. Preciso de um tempo de recuperação maior e melhor. Até mais ver, pessoal. Muito obrigado, já com saudade de vocês e do referido palco. (Sempre que puder, darei novidades por aqui.) Abraços!", escreveu.