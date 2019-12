Em rede social, Artur se despede do Bahia: 'Lágrimas nos olhos'

Um dos destaques do Bahia em 2019, o atacante Artur usou as redes sociais para se despedir do tricolor. Com contrato de empréstimo no fim, o jogador vai se reapresentar ao Palmeiras no próximo ano e deve ser aproveitado pelo clube paulista.

Através do seu perfil oficial, ele agradeceu o momento que passou com a camisa tricolor e o carinho que recebeu da torcida. "É, sempre chega aquele momento de dizer obrigado...e chegou minha vez! Mais um fim de temporada se encerrando e, claro, mais uma vez agradecendo ao papai do céu pelo ano, pelas conquistas e pelas derrotas... e também minha família, por todo suporte que tive durante o ano. E óbvio que não podia deixar de falar com lágrimas nos olhos o meu muito obrigado ao Bahia. Clube que me acolheu, que se tornou o clube que mais defendi na carreira, e onde tive um ano muito bom e pude voltar a realizar o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira", escreveu o jogador.

"À torcida apaixonante e aos anjos que me cercaram e apareceram nos momentos em que estava precisando, também quero dizer muito obrigado de coração por tudo... literalmente tudo, atletas, comissão, staff... eu só tenho a agradecer pela convivência e pelos ensinamentos! Vou levar para minha vida inteira esse clube no coração e com o sentimento de que todo ciclo tem um recomeço. Espero um dia voltar e conquistar mais títulos com essa camisa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por tudo!!!", continuou Artur.

Pelo Bahia, Artur atuou em 55 jogos, marcou dez gols e deu 11 assistências. Ele ainda ajudou a equipe a conquistar o título do Campeonato Baiano.