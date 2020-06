Em restrição, Mata de São João registra 12 novos casos da covid-19

Para quem precisa se deslocar entre Mata de São João e Praia do Forte, o final de semana ficou ainda mais diferente. Desde o último sábado (20), a região iniciou um período de restrição de oito dias no acesso às duas localidades como medida para combater a propagação do novo coronavírus.

Barreiras sanitárias foram montadas nas entradas de Mata de São João e em Praia do Forte, balneário que faz parte do município. Com o auxílio da polícia militar e a presença de técnicos de enfermagem, está sendo feito o controle de veículos que entram na cidade.

Apenas moradores, trabalhadores e prestadores de serviços, que deverão comprovar residência ou atividades na região, estão permitidos. Para quem mora em Praia do Forte, é possível ter o acesso garantido através de adesivo veicular disponibilizado pela prefeitura entre o final de 2019 e início de 2020, além de recibos de água, luz, IPTU, telefone ou correspondências bancárias.

Após comprovarem o direito de passar, os ocupantes dos carros têm a temperatura verificada e se não apresentarem febre, podem seguir viagem. Não será permitida ainda a entrada de veículos cuja atividade econômica seja o transporte de passageiros, como táxis, vans e ônibus de turismo.

A medida foi tomada pela prefeitura de Mata de São João como forma de prevenção e preocupação com o crescente número de casos do coronavírus na cidade e em municípios vizinhos, como Dias D'Ávila, Camaçari, Lauro de Freitas e Salvador.

De acordo com o último balanço divulgado pelas autoridades sanitárias da cidade, Mata de São João registrou 12 novos casos da covid-19 no último sábado (20), quando a restrição foi iniciada.

Até o momento, a cidade tem 123 casos do coronavírus registrados e outros 50 em monitoramento. Uma pessoa morreu em decorrência da doença. Os casos do coronavírus se dividem na área administrada pelo município e inclui regiões turísticas como Baixio (4), Bom Jesus (18), Imbassaí (1), Sauipe (1) e Praia do Forte.

Prefeito de Mata de São João, Marcelo Oliveira explica que a restrição é uma medida dura para os moradores da cidade, mas alerta para a necessidade da ação por conta da proximidade do São João, mesmo com o adiantamento do feriado em algumas regiões.

“Sabemos que é um período de tradição, de confraternização e que muitos matenses recebem parentes e amigos. Mas nossa saúde está acima de tudo”, explica o prefeito. “Para o próprio bem dos matenses, peço a colaboração de todos, para não convidarem pessoas para o São João em Mata. Convença que não é tempo de comemorar, mas de se proteger. Que no ano que vem, com fé em Deus, todos estarão juntos outra vez”, apela.

Turismo afetado

Um dos maiores polos turísticos da Bahia, Praia do Forte tem sofrido com a queda de veranistas desde o início da pandemia. As poucas pessoas que têm se arriscado em rumar para o litoral não são suficientes para aquecer a economia.

Com as restrições de segurança e o medo de contágio por coronavírus, a região viu a movimentação de turistas despencar ainda mais. Muito dos comércios localizados na vila estão de portas fechadas. Já o restautrantes tiveram que se adaptar e mantêm apenas as cozinhas funcionando para o serviço de delivery.