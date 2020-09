Em Salvador, Anitta se hospeda em uma das casas mais bonitas da cidade

Anitta ficou hospedada na casa de Marlon Gama (fotos: reprodução redes sociais e Marcelo Negromonte/divulgação)

A cantora carioca Anitta esteve em Salvador, segunda-feira, para gravar um clipe especial. A filmagem seria feita em pontos turísticos no Rio de Janeiro, mas a artista não conseguiu autorização dos órgãos competentes. Com isso, Anitta desembarcou na cidade e filmou no Forte São Marcelo. Por aqui, ficou hospedada em uma das casas mais bonitas da capital baiana: a do arquiteto Marlon Gama, na Gamboa. No alto de uma encosta, a residência de Marlon tem um quê de vila italiana e conta com vista para a Baía de Todos os Santos. Além de Anitta, o staff da cantora, como assessores e maquiadores, também ficou no mesmo imóvel.

Irá Salles (divulgação)

Irá Salles vai abrir loja no Shopping Barra

A fashion designer baiana Irá Salles, que mantém duas lojas em Salvador (uma no Caminho das Ávores e outra no Apipema Center), irá abrir mais um endereço próprio. A terceira unidade funcionará no Shopping Barra, com projeto da designer de interiores Simone Selem. No mix do novo layout estarão elementos naturais como madeira, mármore e latão, que trazem sofisticação e originalidade ao projeto e explora o DNA da marca. “A previsão é que seja inaugurada em outubro”, nos disse Irá, que preza pelo slow fashion, usando técnicas manuais em todos os seus processos.

Encontro marcado

O site Alô Alô Bahia teve a ideia de fazer lives sem blá-blá-blá. A aposta: conteúdo de qualidade com entrevistados das mais diversas áreas. Depois do prefeito ACM Neto e da jornalista Astrid Fontenelle, a próxima edição, nesta quinta (24), irá receber a cantora Claudia Leitte. O bate-papo, comandado pelo jornalista Pedrinho Figueredo, poderá será acompanhado a partir das 20h no Instagram @sitealoalobahia.

Novo casal

Casal novíssimo e frequente no eixo Rio-Salvador: Pipo Marques e Laise Leal. Os dois estavam assumidíssimos, neste final de semana, na capital baiana. Laise, que é médica dermatologista e mora no Rio, veio passar uns dias na cidade. Por aqui, ficou hospedada no apartamento da família Marques, no Corredor da Vitória.

Temporada baiana

Flora e Gilberto Gil chegaram em Salvador para mais uma temporada entre amigos e familiares. Por aqui, estão hospedados no apartamento do Carlos Costa Pinto, na Vitória. Domingo, receberam o joalheiro Carlos Rodeiro para almoço.

Gastronomia

A 5ª edição do Festival da Lagosta da Costa do Descobrimento, que acontece em Santo André e em outras localidades de Santa Cruz Cabrália, no Sul da Bahia, será realizado entre 9 e 18 de outubro. Embora a edição traga algumas novidades, a estrela dos pratos continua sendo a lagosta. Entre os restaurantes participantes, destaque para o Caju, localizado no Campo Bahia Hotel.

Nova unidade da Grurilândia será apresentada sábado (divulgação)

Lançamento

A escola Gurilândia, gerida por Vera, Luciana e Márcio Teixeira, promove evento, sábado, às 10h, no Cine Drive in, na Bahia Marina. Na ocasião, irá apresentar os detalhes da nova unidade que será inaugurada, em 2021, na Avenida Magalhães Neto.

Flávia e Marcus Avena (divulgação)

Em família

O empresário Marcus Avena celebrou seu aniversário, sábado, ao lado dos filhos Júlia e Marcus e da esposa, Flávia Avena, em Miami. A família está reunida na Flórida, onde possui apartamento, desde o início da semana passada.