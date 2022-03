Em Salvador, Bolsonaro estima rebaixamento da pandemia da covid-19 para endemia até final de março

Durante agenda em Salvador, nesta quarta-feira (16), o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), estimou o dia 31 de março como o prazo máximo para uma possível mudança do status da pandemia da covid-19 no Brasil, que passaria a ser classificada como endemia. O chefe do Executivo nacional confirmou as movimentações feitas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, junto ao Congresso.

“A tendência do Queiroga, que ele tem autoridade nessa questão. Tem conversado na Câmara dos Deputados, também no Supremo. A ideia é até o dia 31 passarmos de pandemia para endemia e vocês vão ficar livres da máscara”, disse o presidente em entrevista coletiva antes de iniciar as visitas ao Senai Cimatec e às Obras Sociais Irmã Dulce.

Questionado sobre notícia de novo aumento de casos da covid-19 no exterior, Bolsonaro rebateu e aproveitou o momento para criticar a decisão pelo distanciamento social adotada no início da crise sanitária.

“Eu não posso ficar vivendo de onda [de casos]. Vocês já viram. Ficar em casa o vírus não vai embora. Quase quebraram a economia. Talvez o único chefe de Estado do mundo que disse que não podia ficar em casa, cuidar apenas dos idosos e com comorbidades, tenha sido eu”.