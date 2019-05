Em Salvador, mais de 8 mil fazem concurso para auditor fiscal

Mais de 8 mil candidatos participaram na manhã deste domingo (26) da prova objetiva do concurso para auditor fiscal do governo do estado, na sede do Centro Universitário da Bahia, a Estácio FIB. À tarde, 7.847 candidatos participaram da prova discursiva. O concurso foi promovido pelas secretarias da Administração (Saeb) e da Fazenda (Sefaz). Do total de 13.169 inscritos, se ausentaram 4.847 no turno matutino e 5.295 no vespertino.

A prova objetiva de conhecimentos gerais teve a duração de três horas e 60 questões. As provas objetiva e discursiva de conhecimentos específicos teve duração de quarto horas e trinta minutos, somando 55 questões objetivas e uma discursiva.

Em companhia da equipe de Recursos Humanos da Saeb, presente no local de aplicação das provas, o superintendente de Recursos Humanos, Adriano Tambone, falou sobre o concurso. “Em um momento difícil para a economia brasileira, o Estado se esforça para manter o seu quadro efetivo e suas principais atividades fins, especialmente para uma categoria tão importante que cuida da arrecadação”, afirma.

O concurso tem 60 vagas - 24 para área de Administração, Finanças e Controle Interno, 17 na área de tecnologia da informação e 19 para administração tributária.

O edital ainda prevê a etapa de comprovação de títulos, apenas para os candidatos habilitados nas provas. A divulgação dos resultados será feita no Diário Oficial do Estado (DOE), em data ainda não informada.