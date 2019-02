Em shopping, clientes provam honestidade e pagam por água vendida sem fiscalização

Foto: Divulgação

No calor escaldante de Salvador, que tem registrado temperaturas de até 30º Celsius durante a noite, não tem quem resista a uma água gelada. Para ajudar a matar a sede dos clientes, o Shopping da Bahia fez uma ação em frente à Praça de Verão, onde vendem abadás e ingressos para as festas.

No local, há um refrigerador com 300 garrafas de 500 ml de água mineral, vendidas por R$ 2, mas não há ninguém para receber o pagamento. Os clientes, então, precisam depositar o valor em uma urna. De acordo com o estabelecimento, a ideia surgiu para fortalecer o vínculo de confiança com o consumidor.

E os resultados foram muito positivos. Na primeira semana da ação, 94,6% dos clientes pagaram pela água, enquanto apenas 5,4% "esqueceu" de efetuar o pagamento.

Todo o lucro da ação será revertido para projetos sociais, que têm como objetivo o abastecimento de água no semiárido brasileiro. A iniciativa é promovida pelo Instituto Íris e visa estimular a cidadania dos baianos e promover uma reflexão sobre confiança e honestidade.